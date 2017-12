Mohamed Ould Salek, ministre des AE de la RASD : Â« la RÃ©publique sahraouie est une rÃ©alitÃ© Â»

«Le sommet d’Abidjan entre l’Union africaine et l’Union européenne a réaffirmé que la république sahraouie est une réalité inéluctable», a indiqué, hier, le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek. S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’ambassade de la RASD à Alger, M. Ould Salek a rappelé que la RASD a participé au sommet, malgré les fortes pressions exercées contre le pays hôte. Le ministre a précisé que le président sahraoui, Ibrahim Ghali, «était présent dans la même salle et à la même table que Mohammed VI… pour examiner l’ordre du jour avec les autres chefs d’Etat et de gouvernement africains».

Selon M. Ould Salek, «la participation de la RASD à ce sommet, au côté du Royaume marocain, a constitué l’événement phare de dimension historique qui démontre que la coopération et la paix passent forcément par le respect de la légitimité internationale et l’égalité entre les peuples et les nations «.

«Ceci, dira-t-il, constitue une victoire pour l’Union africaine qui n’a pas cédé aux pressions, mais également pour l’Union européenne. Le chef de la diplomatie sahraouie ira plus loin, en affirmant que «cette participation confirme l'échec cuisant des plans et manœuvres incessantes du Maroc visant à porter atteinte aux droits d'un Etat africain membre de l'UA. Une attitude rejetée en bloc et à unanimité par les pays africains qui ont exprimé leur attachement à l'unité et à la cohésion de l'UA», a-t-il précisé.

Selon lui, la RASD a participé au sommet sur invitation du Bureau du président de l'UA à l'instar de tous les autres pays membres. Le Président de la République a reçu le 31 octobre dernier une invitation officielle du président de la Commission de l'UA, Moussa Faki, pour assister au sommet. «La présence de la RASD à ce sommet constitue une réaffirmation de la position unifiée de l'Afrique quant à la nécessité de mettre un terme à l'occupation des territoires de la République sahraouie, membre fondateur de cette Union, attachée au respect de son Acte constitutif et fervent défenseur de ses principes et de sa ligne politique en faveur de la décolonisation de Afrique.» «Cette présence se veut aussi un message clair et fort au Maroc, qui a vainement manœuvré pour empêcher la participation de la RASD», a-t-il tenu à souligner. Mohamed Ould Salek a qualifié par ailleurs, les informations véhiculées par des parties marocaines, faisant état d’un prétendu changement de position de l’Afrique du Sud vis-à-vis de la cause sahraouie et du Polisario, de «mensongères».

Ould Salek qui répondait aux questions des journalistes, a précisé que «le régime marocain vise à travers ces mensonges, à convaincre l’opinion publique marocaine, qu’il réalise des progrès au niveau africain, et ce, après avoir échoué à prendre en charge les revendications sociales du peuple marocain». Selon le même responsable, «le Maroc a tenté de semer une ambiguïté sur la position de Pretoria sur la question du Sahara, notamment, après la rencontre entre le roi Mohammed VI et le président sud-africain, Jacob Zuma, en marge du sommet euro-africain à Abidjan. Jacob Zuma a répondu clairement que «sa rencontre avec Mohammed VI était à la demande de ce dernier et non l'inverse».

Mieux encore, a ajouté M. Ould Salek, le président sud-africain avait affirmé que la demande marocaine portait sur le rétablissement des relations diplomatiques, rompues depuis 2004, assurant que «ces relations bilatérales avec le Maroc ne sauraient influer sur la position sud-africaine claire et constante à l'égard de la cause sahraouie».

Salima Ettouahria