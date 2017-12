Eclairage : Voisinage sans voisins ?

«Aujourd'hui, la Méditerranée est devenue une mer morte», tranche Peter Harling, l’un des innombrables spécialistes d’une zone géographique devenue, avec le terrorisme et ses victimes collatérales les migrants, une zone de turbulences qui aspire, dans une logique policière, les pays européens qui voudraient bien commercer avec le Maghreb et l’Afrique, sans avoir a s’encombrer de la clause partage des risques; du moins pour certains d’entre eux. Khadija Mohsen-Finan, spécialiste des relations euro-méditerranéennes, déplorait que «l'un des travers de cette coopération a été de mettre uniquement l'accent sur l'économie et la sécurité, alors qu'il faudrait l'ouvrir à tous les sujets». Vision largement partagée et que Catherine Wihtol de Wenden, sociologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des migrations internationales, résume ainsi : «De plus en plus, la mer Méditerranée sert de frontière entre sa rive nord et sa rive sud. Au nord, murs, camps, radars, capteurs, drones, garde-frontières et garde-côtes matérialisent la surenchère sécuritaire amalgamant immigration illégale et lutte contre le terrorisme international. Au sud, on tente d’échanger le contrôle des flux migratoires demandés par l’Europe contre des accords commerciaux ou de coopération avantageux.»

Il y a eu, certes, l’étape de Barcelone qui a jeté les bases de l'UPM, il y a un quart de siècle, bâtie sur une co-présidence paritaire entre les deux rives .Une architecture mûrie à la suite de la Communauté économique du charbon et de l'acier , en 1951, de la Communauté économique européenne ,, en 1957, avec les traités de Rome et d’autres mécanismes, pour, enfin, arriver à «associer» les pays du Sud au moment où l’histoire s’accélère pour jeter, sur les chemins de la contestation, une population à la fois éduquée, mais bridée par ses conditions matérielles d’existence. L’ouverture sera vite encadrée, pour ne laisser passer qu’une émigration choisie, en clair une force de travail utile pour l’Europe, mais qui s’avère catastrophique pour les économies et les sociétés du Sud en plein éveil. Que reste-t-il de cette mer, censée unir, et non pas séparer ? Frontex, une construction policière et une réalité glaçante : 3.000 migrants et réfugiés ont trouvé la mort depuis le début de l'année en traversant la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Il y a quelques jours, le Haut-Commissariat pour les droits de l’homme des Nations unies a parlé d’«outrage à la conscience de l’humanité», à propos du sort réservé par des réseaux criminels activant en Libye — après que les bombardiers de Sarkozy ont détruit toutes ses institutions — aux migrants d’Afrique sub-saharienne. Ces barricades physiques et électroniques, ces murs «juridiques» sont, paradoxalement, le meilleur atout de ces réseaux criminels qui monnayent au prix fort une traversée potentiellement mortelle. Il y a, à peine, deux ans, François Hollande, à l’occasion d’un discours à l’Institut du monde arabe, en 2015, disait : «La Méditerranée ne doit pas être une mer du malheur, mais une mer de la prospérité, et c'est ce que les Européens doivent faire avec les pays arabes. Comment le faire ? Utiliser davantage les institutions qui existent, l'Union pour la Méditerranée, le groupe 5+5, qui est sans doute un outil précieux avec le Maghreb, et puis créer cet espace de sécurité, de développement et de solidarité autour de la Méditerranée.» Depuis, au moins, Fernand Braudel, on est arrivé à un nouveau regard sur cette mer et les pays qui la bordent qui ont développé de tout temps des relations commerciales, culturelles, diplomatiques, politiques... très souvent à l’aune du militaire. C’est peut-être cette permanence que n’arrivent pas à dépasser les élites de part et d’autre, avec, cependant, une partialité historique très prononcée de la part des anciennes puissances tutélaires.

Il nous suffit de rappeler comment et avec quel empressement la France met en avant sa présence économique sur notre sol, et son désir d’aller encore plus de l’avant dans un partenariat «stratégique», tout en marquant le pas sur les questions mémorielles, avec le maintien déraisonnable d’une position sur des sujets qui interpellent le courage d’assumer définitivement — et non pas avec des déclarations de circonstances — les pages les plus sombres de la colonisation.

Mohamed Koursi