Visite aujourdâ€™hui du prÃ©sident franÃ§ais en AlgÃ©rie : pour un partenariat Ã©quilibrÃ©

Avec la visite de travail et d’amitié (en attendant celle d’État, dont le principe est retenu), qu’effectue aujourd’hui Emmanuel Macron, la France veut «tourner la page» d’une séquence historique dont il n’est plus question de rappeler la barbarie, l’extrême cruauté, les génocide et crimes contre l’humanité. Les preuves existent dans les archives et autres correspondances de généraux comme Bugeaud et Pelissier, à l’aube de la colonisation comme tout au long de 130 années sous le joug colonial, jusqu’à son crépuscule, avec les Bigeard et autre Salan, partie visible d’un iceberg d’horreurs commises par les paras et les milices, le tout couvert par une administration de zélateurs qui ont développé toute une rhétorique pour soustraire au droit international, le crime.



La question mémorielle : avancer sans se renier



Candidat à la présidentielle, loin de Paris, Macron a parlé à Alger avec courage de la colonisation, des expressions largement commentées depuis. Il a aussi évoqué, selon son expression, une «jolie formule» : «La France a installé les droits de l'homme en Algérie, simplement elle a oublié de les lire.» Soit. Alors, cette page à tourner a-t-elle été lue ou juste feuilletée comme le ferait un lecteur distrait ? Qu’en sera-t-il de la question de la restitution à l'Algérie des crânes de résistants algériens exposés au musée de l'Homme, à Paris ? S’il est «inadmissible de faire la glorification de la colonisation», il est encore plus condamnable et ignoble de détenir et d’exposer les crânes de résistants qui se sont élevés contre la barbarie, sachant dans quelles conditions ils ont étés vaincus, tués, mutilés et outragés jusqu’à ce jour. Herbillon, encore un général qui «ordonna qu’ils soient fusillés sur place, puis décapités. Leurs têtes, au bout de piques, furent emmenées jusqu’à Biskra et exposées sur la place du marché, afin d’augmenter l’effroi de la population».

La question mémorielle est importante. Aucune nation n’avance en effaçant au fur et à mesure son histoire.

La France convoque régulièrement à la table de l’histoire, les hommes et les femmes (dont certains reposent au Panthéon) qui ont fait sa grandeur. Dans un message adressé au président français, à l’occasion de la fête du 14 juillet, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait réitéré sa «pleine disponibilité» et sa «volonté résolue à œuvrer, avec lui, en vue de consolider davantage la coopération entre l'Algérie et la France, et de la porter à la hauteur de la dimension humaine et du partenariat d'exception que les deux pays ont décidé d'édifier ensemble». Dans sa réponse, Emmanuel Macron avait salué «la vision et l'engagement décisif du Président Bouteflika pour le développement du partenariat d'exception qui unit l'Algérie et la France (...) Jamais dans l'histoire, les liens entre nos deux pays n'ont atteint un tel niveau d'excellence et de densité», avait-il affirmé.



L’économie : pas de chasse gardée



L’économie est l’autre dossier prioritaire pour notre partenaire qui se trouve bousculé face à d’autres concurrents de poids. Même si environ 450 entreprises françaises sont implantées en Algérie, faisant de ce pays le premier investisseur hors hydrocarbures, aucune place commerciale ou économique n’est imprenable. La Chine a détrôné la France de cette place tant convoitée et acquise durant des années de premier fournisseur. Il faut développer la bonne stratégie. Et il a fallu la douloureuse expérience du terrain, un long travail de négociation, pour ne pas dire de pédagogie, pour convaincre nos partenaires que le temps n’est plus au négoce et au commerce, mais au partenariat et à l’investissement.

Demain, M. Ouyahia sera à Paris, pour présider, avec son homologue français, les travaux du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN).

Les travaux de la 4e session du Comité mixte économique, qui l’ont préparé, se sont déroulés en novembre à Alger. Ils ont été qualifiés de satisfaisants, par M. Messahel, et de très positifs, par M. Le Drian, qui ont co-présidé cette session, durant laquelle trois accords de partenariat ont été signés. Reconnaissons, toutefois, que si le partenariat dans le domaine économique peut se vanter de «réussites» emblématiques, à l’image de Renault et de Peugeot, dans l’industrie automobile, de Lafarge, dans le ciment, ou d’Alstom, dans les rames de métro. Les échanges commerciaux connaissent une vitalité «permanente» du côté français, et montrent des signes encourageants du côté algérien, qui tendent à ouvrir de nouvelles perspectives hors produits pétroliers, avec, comme on l’a vu dernièrement, une option sur notre filière de produits agricoles bio.



La sécurité régionale : une approche inclusive



Avec la désintégration de l’État central en Libye, la paix encore incertaine au Mali, les réseaux de trafic en tout genre au Sahel alliés des groupes terroristes, la déroute de Daech en Syrie et des indices raisonnables sur leur recomposition à Syrte, l’engagement militaire de la France au Sahel, qui a d’ailleurs convoqué, dans une semaine à Paris, la force G5 dédiée à cette zone, la question sécuritaire sera incontournable, surtout que notre pays a développé au fil des ans une expertise que nul ne peut nier pour le traitement de ces questions.

Après avoir tourné le dos à notre pays des années durant, voilà que des organisations spécialisée et des institutions régionales et internationales admettent l’efficacité de notre stratégie qui allie le travail sécuritaire et de renseignement à une approche plus globale, pour apporter des solutions pérennes à un fléau dont les racines sont d’abord économiques, sociales et politiques.

Loin des déclarations, gageons que la «révélation» d’Ouyahia sur notre engagement réel, pratique et matériel en direction du Sahel a été comprise par tous.

M. K.