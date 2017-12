Echanges culturels : Anciens et exemplaires

Riche, forte et diversifiée, la coopération culturelle algéro-française s’est développée et intensifiée au cours des dernières années, sur plusieurs champs d’action, à savoir : l’ingénierie culturelle (action de formation, ateliers visant au renforcement du capital humain), la formation de journalistes et cadres des médias, radio et presse écrite l’édition de livres et les débats d’idées et enfin la jeunesse. L’échange de visites officielles entre les deux parties, dans ce domaine, participe, il faut le souligner, à l’essor de ce partenariat.

Entre ces deux pays, le nouvel élan des relations repose dans la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération, signée en décembre 2012 et du document-cadre de partenariat régissant la coopération entre la France et l’Algérie pour la période 2013-2017.

Des conventions ont été conclues dans ce cadre dans le domaine de la coproduction cinématographique, du livre, de la formation et de la recherche et des fouilles archéologiques. Le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la production cinématographique a déjà donné ses fruits à travers la réalisation d’un grand nombre d’œuvres qui ont eues du succès.

Le livre n’est pas en reste de ce contrat, et ce à travers la création de nouvelles bibliothèques et structures, le renforcement de la présence des deux pays dans les différentes manifestations liées au livre, organisées de part et d’autre et la consolidation des actions de coopération menées entre la Bibliothèque Nationale d’Algérie et la Bibliothèque Nationale de France dans le domaine de la formation.

Cette année, la France était présente avec force au rendez-vous du Salon international du livre d’Alger, avec une série de manifestations organisées spécialement pour l’occasion.

Ainsi l’institut français n’a pas ménagé sa peine pour assurer une participation française de qualité à ce grand évènement culturel. Au menu : des signatures d’auteurs renommés comme la romancière Maïssa Bey, l’universitaire Guy Dugas et le photographe Armand Vial, des conférences comme celle de Gilles Kepel, grand spécialiste du monde musulman. Mais aussi un accompagnement personnalisé pour tous les passionnés de culture française : des aides à l’orientation avec une présence de conseillers Campus France, des mini-cours de français avec chaque jour des inscriptions gratuites à la clé, ainsi qu’une présentation de la médiathèque numérique et du bureau du livre de l’IFA. L’ambassadeur de France en Algérie, M. Xavier Driencourt, s’est réjouit, de ce grand rendez-vous «beaucoup de choses nouvelles se sont faites avec nos cinq IFA (Institut Français d’Algérie)», estime-t-il dans une déclaration faite en octobre dernier en marge d’un point de presse tenu au niveau de l’Espace France du SILA.

Il faut dire que la présence française «est très significative à cette 22e édition du SILA», avec l’hommage rendu à deux personnalités académiques et littéraires. Il s’agit de l’anthropologue Malek Chebel, décédé en novembre 2016, et l’écrivaine Assia Djebar, disparue en février 2015. Aussi, à l’occasion de ce SILA, la première traduction en arabe du recueil de nouvelles Femmes d’Alger dans leur appartement d’Assia Djebar, a été présentée au public.



Riche, forte et diversifiée



Cette traduction a été réalisée dans le cadre d’une formation à la traduction littéraire organisée à Alger et Paris dans le cadre de la coopération entre les Centres nationaux du livre algérien et français.

Pour ce qui est du volet protection du patrimoine l’accent est mis sur la mise en œuvre des conventions signées entre les centres de recherches algériens et français, particulièrement la convention concernant la formation à l’archéologie et aux métiers du patrimoine sur le site archéologique de Lambèse-Tazoult à Batna, entre l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels et le CNRS/ENS français. Dans le même sillage, «les deux pays ont retenu l’idée de mettre en place des mécanismes pour une coopération dans le domaine de l’archéologie subaquatique. Ce partenariat touche aussi les domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Ainsi trois documents de coopération bilatérale ont été signés en matière d’éducation. Il s'agit de trois avenants : un lié à l'accord entre les deux pays relatif au lycée international Alexandre Dumas d'Alger, signés à Alger le 21 octobre 2001, alors que le second avenant est lié à l'accord entre l'Algérie et la France relatif à l'ouverture, à Alger, d'une Ecole primaire destinée à la scolarisation d'enfants de cadres d'expatriés d'entreprises signé en juillet 2006.

Le troisième avenant signé entre les deux parties est relatif au programme d'actions du 19 juin 2013 entre les ministères de l'Education des deux pays.

Concernant l’enseignement supérieur une convention-cadre de partenariat pour la formation doctorale d'excellence en mathématiques entre le ministère algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et le ministère français de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a été paraphé avenant à l'accord entre les gouvernements des deux pays relatif à la création de l'Ecole supérieure des affaires. Cela dit, les relations culturelles entre la France et l’Algérie sont anciennes et exemplaires. Elles remontent au 19e siècle, et se traduisent autant par une large palette d’arts offerts aux peuples des deux pays et une participation active et une immersion dans la vie culturelle des deux pays.

Le Centre culturel algérien à Paris en est un exemple. Il constitue un espace d’expression culturel consacré à la diffusion de tous les éléments constitutifs du patrimoine culturel national. Il a pour mission d’élaborer et d’exécuter les programmes d’activité culturelle visant à diffuser la culture algérienne en France. Dans ce cadre, il organise différentes manifestations qui comprennent des conférences-débats sur diverses thématiques, des concerts de musique, des expositions de peinture de photos, des projections de films et des représentations théâtrales ainsi que la commémoration des évènements nationaux et religieux.

Sarah Sofi