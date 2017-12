Chawki Sahnine, DG de TÃ©lÃ©diffusion dâ€™AlgÃ©rie : Â«Â Accompagner la rÃ©alisation de radio-info-traficÂ Â»

Le poste radio basculera automatiquement vers la 107.7 FM en cas d’urgence.

Plus de 130 sites identifiés, soit un site chaque 7 km.

Le projet de réalisation d’une fréquence radio info-trafic destinée aux usagers de l’autoroute Est-Ouest suit son bonhomme de chemin et passe désormais à la vitesse supérieure, suite à la signature, le 28 novembre dernier, d’une convention de partenariat entre l’Agence des autoroutes (ADA) et Télédiffusion d’Algérie (TDA).

Un protocole d’accord qui vise d’abord à encadrer cette collaboration et à définir ensuite les prochaines étapes en termes d’exploitation et de maintenance de ce futur réseau.

« Les choses avancent bien, notamment du point de vue technique puisque nous avons mobilisé tous nos moyens humains et matériels pour parer à toute éventualité. Il s’agit d’un projet ambitieux qui a nécessité une grande expertise de tous les acteurs. Maintenant, on va attendre la signature de contrats spécifiques qui vont être conclus au fur et à mesure, car il faut savoir que la mission de TDA est d’accompagner techniquement l’ADA dans ce projet », indique le directeur général de TDA dans une déclaration à El Moudjahid. Pour Chawki Sahnine, la 107.7 FM sera d’une aide « inestimable » pour les automobilistes, tant elle sera appelée à les informer en temps réel de tout événement qui peut se produire sur l’autoroute Est-Ouest (embouteillages, accidents de la circulation, travaux,…). Cependant, il faut souligner que ce réseau utilisera une technique appelée diffusion iso-fréquence, c’est-à-dire qu’une seule fréquence, soit la MHz, sera utilisée de façon linéaire, sur plusieurs centaines de kilomètres tout le long de l’autoroute. « En clair, si on s’éloigne de l’autoroute de quelques kilomètres, cette radio ne sera plus captée », nous affirme-t-il, précisant que le système est intrusif, c’est-à-dire que même si l’auditeur écoute une autre chaîne et qu’un flash d’info important est diffusé sur la chaîne info-trafic, le poste radio changera automatiquement de chaîne pour basculer vers la 107.7 FM. « Cette fonctionnalité peut être d’un grand apport en cas d’urgence. Elle est possible grâce à la technologie RDS (Radio Data System). Le récepteur autoradio devra intégrer cette technologie RDS (disponible dans tous les postes radio récents) pour profiter de cette fonctionnalité », poursuit le DG de Télédiffusion d’Algérie. TDA accompagne l’ADA depuis 2012 dans l’ingénierie du réseau, les choix technologiques et la rédaction du cahier des charges, la planification de fréquence et l’expérimentation réelle pour la finalisation des études. Le réseau est divisé en trois zones, en l’occurrence le Centre, l’Est et l’Ouest, chose qui permettra à terme d’envoyer aux conducteurs les informations sur le trafic relatif à leur zone seulement. Chaque lot possède son propre fournisseur. A propos des tests, la situation semble avancer dans le bon sens, si on en croit Chawki Sahnine. « Plusieurs tests grandeur nature ont été réalisés depuis 2012. Certains ont même été réalisés en collaboration avec l’Etablissement National de Navigation Aérienne (ENNA) avec leur avion laboratoire et les véhicules de mesure de TDA et l’Agence Nationale des Fréquences (ANF), en vue de bien planifier l’utilisation de cette fréquence 107.7 MHz près des aéroports et éviter des interférences », se félicite-t-il. Ainsi, des simulations avec des fréquences proches de celles de radio info-trafic ont été menées avec succès, et les tests ont été positifs.

Le projet est donc bien avancé et les équipements seront expédiés prochainement, avec un début de déploiement prévu en 2018 pour que cette fréquence sur info-trafic soit effective fin 2018 ou début 2019, notamment pour le lot du Centre qui est en avance par rapport à ceux de l’Est et de l’Ouest du pays. Du moins, espère-t-on, du côté de TDA que de celui de l’ADA.



La radio opérationnelle en 2019 ?



« Nous avons identifié plus de 130 sites devant abriter les équipements nécessaires, tels les émetteurs, les RDS, les pylônes et autres caméras de surveillance, soit à peu près une moyenne d’un site chaque 7 kilomètres », nous confie encore le directeur général de TDA.

La phase d’exécution débute toutefois par une opération pilote dans le but d’homologuer les équipements, dont l’importation, faut-il le souligner, nécessite des autorisations auprès du gouvernement, du fait qu’ils entrent dans la catégorie « équipements sensibles ». Seule l’entreprise de Télédiffusion d’Algérie est habilitée à importer ce type de matériel, d’où d’ailleurs la convention signée entre l’ADA et TDA. Pour le lot de l’Ouest, les tests sont en voie de finalisation, tandis qu’à l’Est, l’on est en attente de l’autorisation pour l’acquisition des équipements.

Le DG de TDA ne manquera pas cette occasion pour saluer la remarquable performance de ses techniciens qui ont dû affronter moult contraintes sur le terrain pour concrétiser ce projet. « Ça n’a pas été aussi simple que ça. L’erreur n’est pas permise dans ce genre d’opérations. Les études doivent être raffinées, fiables et exactes afin d’éviter les interférences. A cela, il faut ajouter l’aspect sécuritaire, sans oublier également le transport de la logistique qui est loin d’être une sinécure », conclut, avec le sourire, Chawki Sahnine.

S. A. M.