Forum de la MÃ©moire, Manifestations du 11 dÃ©cembre 1960 : une Ã©tape dÃ©cisive

Les manifestations populaires du 11 Décembre 1960 ont marqué une étape décisive dans l’histoire de la Révolution de Novembre. Elles ont fait perdre au gouvernement français, ses dernières illusions de voir sa politique bénéficier d’un soutien populaire de la part des Algériens. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, est revenu sur cette date, qui marque, comme souligné par les historiens, l’entrée en scène de la population des villes, sous la forme de manifestations de rue, et non pas d’une insurrection armée.

Les manifestations du 11 décembre 1960 demeurent des dates repères, au même titre que le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954), l’offensive du Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam (20 août 1955 et 1956), et la création du GPRA (1958). Car les clameurs des rues de Belcourt, de La Casbah et d’autres grandes villes d’Algérie avaient résonné dans les couloirs des Nations unies, comme disait Krim Belkacem. En effet, une semaine après, à l'occasion de la tenue de la 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU), une résolution «très forte» reconnaissant le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple algérien, ainsi que la nécessité de négociations algéro-françaises, pour trouver une solution pacifique sur la base de l'intégrité territoriale, est adoptée le 20 décembre 1960.

C’est dire l’impact de ces manifestations spontanées, où des femmes, des enfants, bref tout le peuple, sont sortis pour réclamer l’indépendance et stopper les visées du général De Gaulle qui voulait s’approprier une victoire politique, après avoir tenté d’écraser les maquis, mais en vain. Hier, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid a ouvert cette page de notre glorieuse histoire. La conférence historique s’est intéressée à la portée populaire et aux échos médiatiques et diplomatiques des manifestations du 11 décembre 1960. Maître Fatma- Zohra Benbraham, qui s’est, depuis quelques années, investie dans des travaux de recherche sur l’histoire de l’Algérie, est revenue sur cette année 1960, car, dit-elle, l’histoire s’écrit à travers les faits, les dates et la lecture des discours politiques. Devant un parterre composé de moudjahidine, de journalistes et des représentants de la Sûreté nationale et des Douanes algériennes, maître Benbraham a animé une conférence historique sur les manifestations populaires du 11 décembre 1960, qui ont propulsé la question algérienne sur la scène internationale, renforcé le FLN représentant légitime du peuple algérien et remonté le moral des troupes de l’ALN dans les maquis. Les cris des manifestants à Alger, Oran, Annaba et d’autres villes de l’Algérie ont retenti très fort à Manhattan. La conférencière a décortiqué les discours du général De Gaulle, depuis son retour au pouvoir au mois de mai 1958. L’homme, réputé pour être une bête politique, avait compris, dit-elle, que la Révolution algérienne allait causer l’effondrement de la Ve République. C’est pour cette raison, qu’il lançait, à multiples occasions, des ballons d’essai, pour sonder les uns et les autres. À ce propos, elle cite cette annonce, en Conseil des ministres, son intention de procéder à un référendum sur «l’organisation des pouvoirs publics en Algérie». Mais, lors de sa visite, ce mois de décembre 1960, on annonce que la population allait descendre dans la rue et afficher sa farouche hostilité à la politique d’abandon. C’est dire que le général avait l’art de dire une chose aujourd’hui, et le contraire le lendemain. L’oratrice a aussi évoqué la grande délégation de journalistes qui avait accompagné le président, pour montrer au monde entier, que les Algériens préfèrent rester sous tutelle de la France. Mais les manifestations avaient faussé les cartes. Et ce sont ces envoyés spéciaux qui ont montré la volonté du peuple algérien, et le vrai visage de la France coloniale. Pour sa part, l’historien Mohamed Lahcene Zghidi a abordé l’écho diplomatique de ces manifestations. Il souligne, en préambule, que décembre 1960, comme octobre 1961 à Paris ont été autant de moments historiques où le peuple a pris conscience de son rôle comme acteur décisif de son propre destin. Cette année est qualifiée par l’historien d’ année particulière.

De Gaulle infléchit sa politique, commence à parler d'«Algérie algérienne», la majorité de l'opinion française est acquise à l'idée d'une solution politique, à ce moment, la France accède au club des puissances atomiques, après les essais nucléaires dans le Sahara. Pour le docteur Zghidi, cette année, on célébrait le 6e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, et elle se voyait portée à bras-le-corps par le peuple, qui a été à l'origine de cette résolution onusienne qui parle des droits des peuples à l'autodétermination. C'est dans ce contexte, que le processus de négociations fut lancé avec le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), reconnu, lors des négociations d'Evian, un an après les manifestations du 11 décembre, comme l'unique représentant légitime du peuple algérien.

Nora Chergui