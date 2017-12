GuillotinÃ© le 5 dÃ©cembre 1957 : 60e anniversaire de la mort de Boubekeur Bouassoun

La wilaya de Mostaganem a commémoré, hier soir, le 60e anniversaire de la mort du chahid Boubekeur Bouhassoun, exécuté à la guillotine à la prison d’Oran, le 5 décembre 1957. Une conférence historique a été organisée, à cette occasion, au musée du moudjahid, dont une communication du chercheur en histoire locale, Hadj Becheikh, sur le chahid Boubekeur Bouhassoun et son parcours militant, et un témoignage vivant de Mme Bendjerba Boumediène, témoin oculaire de l’opération fidaie menée par le martyr à la place De Paris (place Layachi-Abdelkrim actuellement) au centre de Mostaganem. Hadj Becheikh a évoqué que chahid Boubekeur Bouhassoun avait mené, le 28 juin 1957, une opération fidaie au centre de Mostaganem contre le colon Edmond De Jonhson, maire du Bosquet (Hadjadj actuellement), qui avait transformé sa ferme en centre de torture des moudjahidine et des citoyens. L'opération avait échoué, et le chahid fut arrêté par des colons et transféré vers la prison d’Oran, où il a été exécuté la nuit du 5 décembre 1957 à l’âge de 33 ans, a-t-il ajouté. Le jour de l’exécution de Bouhassoun, De Johnson a enlevé et tué plusieurs habitants de la ville de Hadjadj, que sont Belghazi Abdelkader, Belouakrif Afif, Belghit Mohamed, Boukherissa Abdelkader, Bouhassoun Djelloul et Abdelkader Belghachem, sans procès et qui sont portés disparus à ce jour. Becheikh a souligné que la commune de Hadjadj recense plus de 15 chahids et disparus, à cause de ce sanguinaire.

La famille du chahid a été honorée, à cette occasion, par la direction des moudjahidine de la wilaya et du musée du Moudjahid, ainsi que l’historien Hadj Becheikh, pour ses efforts à collecter des documents historiques de la région de Hadjadj. Une cérémonie de recueillement à la mémoire du chahid sera organisée, aujourd’hui au carré des Martyrs du cimetière d'Aïn El-Beida à Oran. La région de Hadjadj (ex-Bosquet) a été le théâtre, la nuit du 1er novembre 1954, d’une attaque contre la ferme de Monsenigo, menée par Sebaâ Miloud, Bennedjar Ahmed et autres, de même qu’une attaque de la ferme de De Jonhson, en plus de l’explosion du café de la ville en 1958. Des accrochages ont eu lieu entre moudjahidine et les forces de l’armée coloniale dans les zones de Zerifa, Ouled Boukhatem et à la ferme Mekari, entre 1959 et 1960, selon des sources et des témoignages historiques. (APS)