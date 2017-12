CommÃ©moration du 165e anniversaire de lâ€™utilisation dâ€™armes chimiques Ã  Laghouat : un crime contre lâ€™humanitÃ©

Les participants à la commémoration du 165e anniversaire du bombardement de la ville de Laghouat avec des armes chimiques par les forces de la France coloniale, organisée lundi au musée du Moudjahid à Alger, sont unanimes à dire que le colonialisme français a commis des crimes contre l’humanité, en adoptant une politique féroce avec une armée moderne contre les autochtones sans défense.

A cette occasion, les participants ont rappelé que le 4 décembre 1852, les soldats français prennent la ville de Laghouat. Lors de cette terrible bataille, qualifiée par certains de génocide, l’armée coloniale décime une vaste partie de la population autochtone, sans distinction de sexe ni d’âge, notamment avec le chloroforme de guerre utilisé contre la population.

Lors de son intervention, l'ingénieur nucléaire, Amar Mansouri, a tenu à préciser que «la France connaît bien notre histoire, car les archives qui nous concernent sont chez elle», indiquant que les Algériens «ne savent pas tous les génocides qui ont été commis par le France coloniale», qualifiant cet acte «de crime contre l’humanité».

Le conférencier a précisé qu’il y avait un bras de fer entre les résistances algériennes et l’armée coloniale, rappelant que «d’après ma documentation, il y a 46 résistances au niveau de notre territoire, dont 15 au grand sud, 11 à l’est, 8 à l’ouest et 11 au centre».

Dans ce cadre, le chercheur en nucléaire a dit que «l’invasion de la France coloniale a été lente, grâce à nos leaders qui ont conduit des résistances». De plus, les résistances après l’allégeance à l’émir Abdelkader avaient des dimensions nationales, entre autres la résistance de Laghouat, qui s’est élargie jusqu’à Tébessa, Batna et El-Bayadh, sous la conduite de Nasser Benchouhra et la résistance de Cheikh El-Mokrani, Zaâtcha. En ce qui concerne Laghouat, Amar Mansouri a dit que plus de 3.300 Algériens sont tombés au champ d’honneur, indiquant que la France coloniale avait utilisé le chloroforme de guerre contre les habitants de Laghouat, cette matière utilisée comme anesthésiant en médecine, la dose est doublée en guerre pour renforcer la toxicité.

Pour sa part, le professeur Mahiedine Mohamed, spécialiste en droit international, a appelé à traduire tous les textes authentiques de l’histoire d’Algérie, afin de «porter à l’opinion publique les crimes coloniaux et de créer de nouveaux modules multidisciplinaires dans les universités, notamment en droit et nucléaire, pour pouvoir défendre notre histoire sur la scène internationale».

Pour sa part, le chercheur en histoire et journaliste, Mohamed Bouazara, a dit que «si l’on connaissait les crime commis par la France contre les Algériens, elle serait le premier pays criminel au monde».

Hichem Hamza