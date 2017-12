GrÃ¢ce Ã  une approche multisectorielle cohÃ©rente : Lâ€™AlgÃ©rie a vaincu le terrorisme

L’Algérie a combattu et vaincu le terrorisme seule grâce à une approche multisectorielle cohérente qui ne s’est pas limitée à la seule dimension sécuritaire, a indiqué à Washington l’ambassadeur conseiller en charge des questions sécuritaires internationales, El Haouès Riache. «Le terrorisme a été vaincu en Algérie grâce à la combinaison d’un vaste ensemble de politiques et stratégies militaire, politique, religieuse, économique, sociale et éducationnelle», a déclaré l’ambassadeur conseiller lors d’une conférence organisée par le Think Tank américain Center for Strategic and Iternational Studies (CSIS) sur le thème «la sécurité au Maghreb : identifier les menaces, évaluer les stratégies et définir le succès». M. Riache qui s’exprimait lors du premier panel de la conférence consacré à l’expérience des trois pays, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, dans la lutte contre l’extrémisme violent, a souligné que l’un des critères pour mesurer ce succès est «le très faible nombre» de recrues algériennes dans les rangs des groupes terroristes.

Leur nombre se situe autour de 170 recrues, a relevé M. Riache, citant en cela le rapport du cabinet de consulting américain The Soufan Center qui avait classé l’Algérie en 2016 comme le pays le moins touché par le recrutement terroriste dans le monde en dépit de sa proximité géographique des zones affectées le terrorisme.

Grace à sa riche expérience dans ce domaine, «l’Algérie a maintenu la pression militaire et sécuritaire» sur les groupuscules terroristes, qui tentent de survivre, a-t-il expliqué.

«Ce sont des petits groupes qui ne représentent plus de menaces pour l’économie, le fonctionnement des institutions et les populations», a relevé l’ambassadeur.



Renforcer la confiance dans les institutions de l’État



M. Riache a relevé que les responsables algériens avaient «très vite compris que la réponse à l’extrémisme violent ne doit pas se limiter exclusivement à la seule dimension sécuritaire».

Il s’agissait aussi «d’isoler les groupes terroristes et de les empêcher de répandre leur idéologie extrémiste dans la société en renforçant la confiance des Algériens dans les institutions de l’Etat», a-t-il souligné, précisant que «des politiques et des stratégies ont été progressivement mises en œuvre pour atteindre cet objectif».

Et d’ajouter, «trois approches structurantes ont été lancées: le processus de réconciliation nationale, la promotion de la démocratie comme antidote à l’extrémisme violent, et la politique de déradicalisation multisectorielle» à laquelle ont contribué tous les acteurs de la société afin d’éliminer les sources du radicalisme. C’est ainsi que le processus de réconciliation nationale, entamé en 1995 par la loi sur la Rahma (clémence) et couronné en 2005 par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, adoptée par référendum populaire, a permis à des milliers de terroristes de renoncer aux armes et de retourner au sein de leurs familles, a-t-il rappelé. Le dispositif, a-t-il enchaîné, offrait l’extinction de toutes les poursuites judiciaires contre les terroristes qui acceptent de déposer les armes à l’exception des personnes ayant participé à des crimes, des massacres, à des attentats explosifs ou à des viols. Aujourd’hui, l’Algérie figure parmi les pays «les plus sécurisés au monde», a mis en exergue M. Riache, rappelant qu’elle a figuré à la septième place au classement 2017 des pays où les habitants se sentent en sécurité, établi par l’institut de sondage américain Gallup.

L’ambassadeur conseiller a rappelé que les autorités algériennes qui ont empêché en 2016 des centaines de marocains de rejoindre les camps de l’Organisation de l’Etat islamique en Libye, via l’Algérie, en alertant les autorités marocaines de ces mouvements suspects. «Nous avons le même objectif», celui de combattre le terrorisme, a-t-il affirmé.(APS)