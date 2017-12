Bordj Bou Arreridj : La SONELGAZ sensibilise sur les dangers du gaz

La direction de la SDE de l’est, ex Sonelgaz au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a organisé hier une journée portes ouvertes sur les dangers du gaz qui prennent une ampleur certaine durant cette période hivernale.

Cette manifestation qui a eu lieu à l’agence commerciale de la société au chef lieu avec l’aide des services de la protection civile et du commerce a permis au public qui fréquente la structure de prendre connaissance des risques d’une mauvaise utilisation de cette énergie. Une installation inadéquate, le branchement d’un appareil non conforme et le manque d’aération des habitations peut conduire à une mort certaine ont expliqué les agents de la société qui n’ont pas justement d’exposer la conduite idéale pour éviter tous ces problèmes .Ils ont également distribué des dépliants aux visiteurs pour leur rappeler les mesures qu’ils doivent suivre pour passer un hiver sans risques.

Leurs homologues de la Protection civile qui sont appelés quotidiennement à intervenir pour sauver les victimes des asphyxies dues au gaz ont profité de l’occasion pour apprendre au public comment intervenir en cas d’accident pareil. Ils ont même effectué un exercice pour permettre aux citoyens et notamment les élèves qui se sont rendus en nombre sur les lieux, de connaitre les gestes qui sauvent. Ils ont rappelé l’existence d’une formation pour les secouristes qui a offert la possibilité d’appuyer leur action. 5.000 secouristes ont été formés dans la wilaya depuis le début de l’opération a indiqué le directeur de la Protection civile.

La présence des clients de la société a été exploitée par ailleurs pour évoquer les efforts effectués par cette dernière pour améliorer ses services que ce soit pour la lutte contre les coupures d’électricité et la baisse de la pression pour le gaz ou pour le paiement. Ces efforts commencent à donner leurs fruits puisque les files interminables au niveau des guichets des agences commerciales ont disparu grâce à la possibilité offerte aux clients de payer leurs factures dans les bureaux de poste. 80 pour cent d’entre eux ont choisi cette formule déclare M Bouzid chef de département commercial qui avance un autre moyen adopté désormais pour faciliter la tache aux clients à savoir le e-paiement. Depuis le mois de juin date de son lancement, une soixantaine de personnes ont choisi de s’acquitter de leurs dus grâce à cette formule nous dit il. Nous avons également lancé le terminal de paiement qui permet aux clients de payer à la caisse mais avec leurs cartes de crédit qu’ils doivent introduire dans le terminal. Ils n’auront plus à transporter des liquidités ni à attendre que l’agent s’occupe d’eux a annoncé le chef de département commercial de la SDE de Bordj qui a évoqué l’extension de la formule au niveau des GAB a-t-il indiqué avant de noter que l’opération est passée de la domiciliation postale à la domiciliation tout court avec le e-paiement.

Au passage il a relevé les effets de l’action adoptée pour l’économie d’énergie qui a été également au centre des portes ouvertes par l’adoption des tranches de consommation qui ont été profitables aussi bien pour les clients que pour la collectivité.

Fouad Daoud