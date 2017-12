Natation : Championnats de France (petit bassin) 100m nage libre : Sahnoune en or

L'Algérien, Oussama Sahnoune, a été sacré champion de France sur 100 m nage libre (petit bassin), signant le nouveau record d'Algérie avec un chrono de 46.42, à Montpellier lors de la clôture du championnat de France. Le sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille (CNM), qui a réalisé à cette occasion les minima A de qualification aux prochains Championnats du monde en Chine, a devancé en finale les deux Français, Maxime Grousset (47.60) et Paco Pedroni Tom (47.98). L'ancien record d'Algérie de la spécialité était détenu par Nabil Kebab, depuis 2008 lors du Championnat de France Angers (46.93). Le natif de Constantine a ainsi décroché samedi la médaille d'or du 50 m nage libre, en battant le record d'Algérie (46.93). Le numéro 1 de la natation algérienne s'était déjà distingué jeudi en terminant à la 2e place de la finale du 100 m papillon des Championnats de France en petit bassin, avec à la clé un nouveau record d'Algérie en 51.26. Sahnoune qui avait amélioré une première fois le record d'Algérie de cette spécialité (52.27) lors des séries disputées en matinée, a terminé à un peu plus d'une seconde du vainqueur de la finale, le Français, Jeremy Stravius (50.17).



Syoud bat le record d'Algérie du 200 m 4 nages et 200 m papillon



Le nageur algérien, Jaouad Syoud, a battu le record d'Algérie du 200 mètres 4 nages, à Montpellier, lors de la clôture du championnat de France petit bassin (25m). Syoud (18 ans, CN Chalon-Sur-Saone) a réalisé un chrono de (1:59.36), en battant l'ancien record de Hamama Mahdi (2:01.25), réalisé lors des championnats du monde de Manchester 2008 (Angleterre). Le jeune nageur algérien a également battu le record d'Algérie du 200 m papillon, en réalisant un temps (1:58.86). L'ancien record national était détenu par Aghiles Slimani (2:00.96) depuis 2003 à Berlin. Jaouad Syoud devient le premier nageur de l'histoire algérienne à nager au dessous des deux minutes sur les 200 m 4 nages et 200 m papillon. À cette occasion, Syoud réalise ainsi les minima A de qualification aux prochains Championnats du monde-2018 en Chine dans les deux courses.