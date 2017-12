Basket-ball : Coupe dâ€™Afrique des clubs champions (Ã©liminatoires Zone 1) : Le GSP reste invaincu

Le club de basket-ball algérien GS Pétroliers a enchainé une 3e victoire consécutive au tournoi de qualification (Zone 1) de la Coupe d'Afrique des clubs champions (messieurs), en s'imposant devant son homologue marocain MAS de Fès sur le score de 71-68 (mi-temps : 33-33), en match comptant pour la 3e journée de compétition disputé lundi à Monastir (Tunisie). Après avoir pris 12 points d'avance dans le premier quart- temps (21-09), les Pétroliers ont concédé les 2e et 3e quarts (12-24) et (16-20), avant de se ressaisir dans le dernier quart et s'imposer avec 3 points d'écarts (71-68). Toujours invaincus, les Pétroliers occupent la première place du classement avec 6 points, avant d'affronter les deux meilleures équipes du tournoi, à savoir le club organisateur l'US Monastir (mercredi) et l'AS Salé du Maroc (jeudi). Les basketteurs algériens avaient obtenu leurs deux premières victoires face aux clubs libyens d'Al-Ittihad (85-61) et d'An-Nasr (89-60). Les deux autres matchs de la journée opposent l'US Monastir à Al-Ittihad (17h30) et An-Nasr à l'AS Salé (19h30). Mardi, toutes les équipes bénéficieront d'une journée de repos avant de reprendre la compétition mercredi. Le tournoi de qualification de la Zone 1 enregistre la participation de six clubs, à savoir le GS Pétroliers (Algérie), l'AS Salé et le MAS Fès (Maroc), Al-Ittihad et Al-Nasr (Libye) ainsi que l'US Monastir (Tunisie). La compétition se déroule sous forme d'un mini-championnat et les deux premiers au classement se qualifieront pour la phase finale. Huit clubs ont déjà composté leur billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions 2017, prévue du 11 au 20 décembre à Tunis. Il s'agit d'Al Ahly du Caire (Egypte, tenant du titre), de l'ES Rades (Tunisie, organisateur), de City Oilers (Ouganda), de Kano Pillars et de Gombe Bulls (Nigeria), de Recreativo do Libolo et d'InterClube (Angola) ainsi que d'ASCUT (Madagascar).