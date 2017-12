AthlÃ©tisme : La sÃ©lection algÃ©rienne de cross-country Ã©courte son stage Ã  Tikjda

La sélection algérienne de cross-country a été contrainte à écourter de deux jours son stage de préparation au Centre national des sports et loisirs de Tikjda, en raison des fortes chutes de neige sur la région de Bouira et ses environs, selon l'entraîneur national Azeddine Sakhri. "Les conditions climatiques se sont tellement dégradées ces derniers jours que nous étions dans l'incapacité de poursuivre le travail. Nous avons donc préféré arrêter", a expliqué Sakhri, avouant cependant que "malgré cet arrêt forcé, le programme de travail a été réalisé à plus de 90%". L'entraîneur national a ajouté avoir constaté "une nette amélioration" chez la plupart de ses athlètes qui, selon lui, ont même commencé à s'adapter à la méthode de travail de leurs nouveaux encadreurs techniques. La sélection algérienne de cross-country prépare les Championnats d'Afrique de 2018, prévus au mois de mars à Chlef, et en prévision desquels elle va effectuer un autre stage de préparation, au mois de janvier, à Sétif. "La région des Hauts-Plateaux est connue pour être aussi froide l'hiver que Bouira. Pour l'instant, nous avons programmé notre prochain stage à Sétif, mais si les conditions climatiques ne le permettent pas, nous serons obligés de le délocaliser ailleurs", a anticipé Sakhri, soucieux de mettre ses athlètes dans les meilleures conditions possibles. Avant les Championnats d'Afrique de 2018, les internationaux algériens de cross auront disputé deux importantes épreuves sur le plan national, à savoir le Challenge national des Ziban, le 16 décembre à Biskra, puis le Challenge national de la Soummam, une semaine plus tard à Béjaïa.