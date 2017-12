Equipe nationale (matchs amicaux) : La Belgique et la CorÃ©e du Sud sollicitent la FAF

Les Fédérations belge et sud-coréenne de football ont sollicité leur homologue algérienne (FAF) pour un match amical en mars et en mai 2018, a appris l'APS, lundi, auprès de l'instance fédérale.

La Belgique et la Corée du Sud, qualifiés pour la prochaine Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet) ont émis le souhait d'affronter les Verts pour préparer le mondial russe qui verra l'absence de l'Algérie. Contacté par l'APS, le manager général de l'équipe nationale Hakim Medane, tout en évitant de dévoiler les noms des équipes qui souhaiteraient rencontrer l'Algérie en amical, a indiqué que la FAF "est en train de recevoir des propositions de certains pays qualifiés pour le Mondial, dont les adversaires en Russie sont des sélections maghrébines avec un style de jeu qui se rapproche de celui de l'équipe nationale". La Belgique évoluera dans le groupe G en compagnie de la Tunisie, de l'Angleterre et du Panama alors que la Corée du Sud est versée dans le groupe F en compagnie de l'Allemagne (tenant du titre), le Mexique et la Suède, selon le tirage au sort effectué vendredi dernier à Moscou. Outre la Belgique et la Corée du Sud, qui avaient déjà affronté l'Algérie lors du dernier Mondial 2014 au Brésil, le Portugal de Cristiano Ronaldo a également sollicité la FAF pour un test amical avant le Mondial. "Il y'aura probablement deux matchs amicaux contre des mondialistes en mars et mai prochains, mais pour le moment rien n'a encore été décidé. Il s'agit de toute une procédure notamment sur le plan organisationnel et le lieu du déroulement de ces matchs", a expliqué Medane. La prochaine date Fifa est fixée du 19 au 27 mars 2018 alors que le mois de mai 2018 verra les 32 sélections participantes au Mondial entamer leur stages de préparation ponctués par des rencontres amicales. L'équipe nationale a échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, terminant à la dernière place du groupe B avec 2 points récoltés en six matchs. Le staff technique national compte mettre à profit la prochaine date Fifa, d'autant que le prochain match officiel des Verts se jouera en septembre 2018, suite à la dernière décision de la Confédération africaine (CAF) de reporter les qualifications de la CAN-2019 de mars à septembre 2018 pour permettre aux cinq équipes du continent qualifiées pour le Mondial-2018 en Russie, en l'occurrence le Nigeria, le Sénégal, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc de disputer des matchs amicaux de préparation à cette période.