Championnat dâ€™AlgÃ©rie de handi-basket (1re journÃ©e) : Bon dÃ©but des favoris

Les clubs de Nour M'sila, Nour Hammadi et l'IR Boufarik, favoris pour le titre, ont bien entamé le Championnat d'Algérie de handi-basket, dont le coup d'envoi a été donné durant le week-end à l'occasion du déroulement de la première journée. En battant très facilement l'IB Khemis El-Khechna (90-22), Nour Hammadi, finaliste malheureux de la dernière coupe d'Algérie devant l'IR Boufarik, a affiché son ambition de jouer les premiers rôles en championnat et pourquoi pas remporter son premier titre. Le club veut assurer une place au tournoi play-off (pour le titre), en récoltant le maximum de points. De son côté, l'IR Boufarik, détenteur de la coupe d'Algérie et vice-champion la saison écoulée, n'a laissé également aucune chance au promu, l'ASW Béjaïa, battu par 40 points d'écart (63-23).

De même que le champion d'Algérie en titre, Nour M'sila, vainqueur de l'autre promu, le C Bordj Bou Arréridj (73-11), et qui compte jouer sur tous les fronts cette saison. Selon le programme arrêté pour le championnat d'Algérie handi-basket, les tournois des premiers tours prendront fin en avril avec le déroulement des matchs de la 18e et dernière journée, prévus sur deux week-ends (6-7 et 13-14) qui désigneront les qualifiés aux play-offs et ceux qui joueront le maintien (play-down).



Résultats :

Nour M'sila - CBB Arréridj 73-11

IR Boufarik - ASW Béjaïa 63-23

Nour Hammadi - IBK El-Khechna 90-22

FC Boufarik - HM El-Eulma 70-20

CRH El-Harrach - MC Hessasna (non joué).