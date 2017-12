Handball : CAN-2018 (prÃ©paration) : Lâ€™Ã©quipe nationale en stage Ã  Alger

La sélection algérienne de handball (seniors messieurs) a entamé à Alger un stage de préparation en vue du 23e Championnat d'Afrique des nations CAN-2018 (17-27 janvier) au Gabon.

Pour ce stage qui s'étalera jusqu'au 14 décembre, le nouveau staff technique composé de Sofiane Hiouani et Mohamed Seghir Zinedine a fait appel à 23 joueurs dont huit du GS Pétroliers, six du CR Bordj Bou Arréridj et quatre du CRB Baraki. Les entraînements auront lieu à la salle Hassan-Moutchou d'Aïn-Bénian. Il s'agit du deuxième stage effectué sous la conduite du nouveau staff technique, après un premier regroupement qui s'est déroulé du 27 au 30 novembre. Pour permettre à la sélection nationale de préparer au mieux ce rendez-vous continental, la Fédération algérienne de handball (FAHB) a décidé de geler le championnat Excellence, dont la reprise est prévue après le Championnat d'Afrique. Les coéquipiers de Messaoud Berkous (GS Pétroliers) prendront part à un tournoi amical prévu du 6 au 11 janvier prochain à Doha (Qatar) en présence du pays hôte, d'Oman et de l'Iran. Au Gabon, les Algériens ont hérité au premier tour de la Tunisie, du Cameroun, du Congo et du pays organisateur (poule A) alors que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria.



Liste des joueurs convoqués



Abdellah Benmenni, Khelifa Ghedbane, Riad Chahbour, Messaoud Berkous, Réda Arib, Ahmed Boussaïd, Abderrahim Berriah, Loudf M'hamed (GS Pétroliers), Abderraouf Djellabi, Abdeldjallil Zennadi, Ayoub Abdi, Mustapha Hadj Sadok (CRB Baraki), Zoheïr Naïm, Walid Djerbouni, Redouan Saker (JSE Skikda), Abdenour Hammouche, Noureddine Hellal, Mouloud Bouriche, Latif Moufok, Abdelkader Mekhlouf, Mohamed Griba (CR Bordj Bou Arréridj), Lamine Rabir (HBC El-Biar), Ayat Allah Khomeïni Hamoud (ES Aïn Touta).