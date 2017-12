Coupe du Monde 2018 : Reprise de la vente des billets

La vente des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2018 a repris, hier, quelques jours après le tirage au sort qui a permis de déterminer la composition des groupes du Mondial russe, a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA).

Les fans pourront effectuer des demandes de billets individuels pour tous les matchs à l’exception du match d’ouverture et la finale, des demandes de billets spécifiques à un site ou encore des demandes de billets de supporters. Si le nombre de demandes excède le nombre de billets disponibles, la répartition se fera par tirage au sort, précise l'instance internationale.

Les supporters officiels des 32 équipes participantes peuvent ainsi obtenir des billets de supporters et des billets conditionnels de supporters pour les rencontres de leur sélection nationale. Les billets de supporters concernent chacun des trois matchs de groupe d’une équipe.

Les billets conditionnels de supporters sont réservés aux matchs de la phase à élimination directe potentiellement disputés par une sélection et leur mise à disposition est soumise à la qualification de l’équipe pour le match concerné. Une association membre participante dispose de 8% des billets mis en vente dans chaque stade où elle évolue. Au total, 742.760 billets ont été attribués durant les deux périodes de la première phase de vente. Si une majorité des demandes a émané de Russie, le reste du monde s’est pris d’un intérêt croissant et a fini par représenter 47% de l’ensemble des demandes. Les supporters des Etats-Unis, du Brésil, d’Allemagne, de Chine, du Mexique, d’Argentine, d’Australie et d’Angleterre figurent ainsi dans le Top 10. A la demande des autorités russes, tous les supporters qui assisteront à des matchs de la Coupe du Monde 2018 doivent demander un Fan ID le document d’identité officiel émis pour les supporters. Ceux-ci sont encouragés à demander ce document dès que possible après avoir reçu le courriel confirmant l’attribution de leur(s) billet(s). Pour pouvoir entrer dans les stades de la Coupe du Monde 2018, chaque supporter devra présenter son Fan ID et un billet de match valable. Le Fan ID permet en outre à son détenteur de bénéficier d’avantages et de services fournis par le pays hôte : entrée sans visa sur le territoire russe, trajets gratuits entre les villes hôtes et utilisation gratuite des transports publics les jours de matchs.