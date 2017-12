Le Coin du copiste : Baisser le son pour mieux voir

La télévision algérienne retransmet beaucoup de matchs du championnat de Ligue-1 Mobilis et arrive ainsi à meubler sa grille des programmes et cela fait l’affaire des adeptes du football. Il est rare qu’un match soit intense et de bonne qualité, même quand il est présenté comme étant l’affiche de la semaine et même quand il s’agit de derby où heureusement le spectacle est dans les tribunes. Mais le hic, c’est qu’il faut savoir filmer cette incroyable ambiance colorée où les chansons tiennent une bonne place. Un match pose problème au réalisateur quand il doit le retransmettre. Première condition, la configuration du stade. Si le stade ne s’y prête pas, la retransmission en pâtit parce qu’il faut trouver les places adéquates pour placer les caméras. Le nombre de caméras doit être suffisant pour que le téléspectateur ne rate rien ; le reste est affaire d’expérience et du professionnalisme du réalisateur qui doit jongler avec des plans larges, serrés ou carrément des gros plans.

Comme la télévision c’est l’image et le son, le son doit refléter cette ambiance morose ou électrique du match, et à ce jeu, la voix du commentateur est déterminante. On parle bien de voix et évidement de la qualité du commentaire. Et à ce niveau, souvent, il vaut mieux baisser le son pour mieux voir. Mieux voir, une fois débarrassé de commentaire terne et sans relief, qui sont souvent deux à se charger de cette mission. Le commentateur est désigné par la télévision et le consultant, généralement un ancien joueur ou technicien du football. Le téléspectateur se fait indulgent quand il s’agit d’évaluer le niveau de langue, que ce soit en arabe ou en français, mais reste intransigeant quand il est question de football.

Il y a des commentateurs qui trouvent l’astuce en faisant état des dates de naissance des joueurs et des clubs où ils avaient évoluer, de la position des deux protagonistes du jour par rapport au classement général, mais hélas point de commentaires sur le match qui se déroule sous les yeux du téléspectateur. On peut entendre : «c’est une action difficile», «la défense tient le coup», « les joueurs souffrent physiquement», «beau tir», mais le ballon passe à quelques mètres des bois adverses quand le ballon est vraiment très loin du cadre. C’est à se demander qui ils veulent leurrer quand l’image contredit le commentaire. Alors pour mieux voir, il est conseillé de baisser le ton car ni le commentateur, ni le consultant ne se mettent au niveau du match retransmis. Le téléspectateur équipé, zappe et choisit une autre chaîne de télévision où le niveau des commentateurs et des consultants est de rigueur surtout pour les chaînes spécialisées.

Abdelkrim Tazaroute