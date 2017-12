Tizi-Ouzou : Le Festival du film amazigh reportÃ©

La date de dépôt des films participants à la 16e édition du Festival Culturel National Annuel du Film Amazigh (FCNAFA) vient d’être reportée à une date ultérieure, a annoncé hier dans un communiqué le commissariat de cette manifestation cinématographique dédiée aux films amazighs.

De ce fait, la date fixée au 31 du mois courant a été prolongée pour permettre une plus large participation, a-t-on précisé dans le même communiqué. Les raisons du report de la tenue du Festival Culturel National du Film Amazigh(FCNAFA) à une date ultérieure n’ont pas été révélées par le commissariat organisateur. Pour cette prochaine édition, le Festival du film amazigh qui prendra en charge la thématique du : « Patrimoine filmique amazigh, état des lieux archives numérisations», sera axé sur le volet de la formation, considéré par le comité d’organisation comme pierre angulaire de ce rendez-vous. Cette édition s’est fixée comme objectif principal l’implication des professionnels autour des problématiques du champ de l'audiovisuel, du cinéma et l’initiation des jeunes cinéphiles aux techniques audiovisuelles et réalisation de films, a indiqué le commissariat du festival. Les catégories des films concernés par la compétition sont les films de fiction, longs et courts métrages, et les films documentaires. Les films déposés doivent être accompagnés du dossier d’inscription au siège du

Festival Culturel National Annuel du Film Amazigh, sis à la Maison de la Culture Mouloud-Mammeri, avenue Houari-Boumediene, Tizi-Ouzou. La participation est ouverte à tous les réalisateurs de nationalité algérienne ayant réalisé un film en langue amazighe, sous réserve d’accepter le règlement du festival, selon le règlement intérieur du FCNAFA.

Les prix de l’ « Olivier d’Or » seront décernés aux meilleurs films de fiction, long et court-métrages, documentaire ainsi qu’aux meilleures interprétations féminine et masculine du film de fiction long métrage. Le jury de la compétition officielle du FCNAFA, est constitué de personnalités issues du domaine artistique et professionnel du cinéma et des médias.

Bel. Adrar