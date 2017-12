FenÃªtre sur le court mÃ©trage au FICA : Un potentiel crÃ©atif Ã  encourager

Le court métrage a toujours véhiculé des messages forts en peu de temps, mais en se reposant sur la force de l’image, la richesse de l’aspect esthétique, et l’idée originale qui porte l’œuvre au succès ou à l’échec.

Autodidactes, novices ou diplômés d’école de cinéma, les jeunes Algériens, en dépit de moult difficultés, souvent d’ordre commercial, réalisent de belles œuvres, et deux d’entre eux, en l’occurrence Youcef Mehses et Mohamed Yargui, respectivement réalisateurs de Et il a plu et Je te promets, projetés hier à la salle El-Mouggar, à la faveur de la 8e édition du festival international du cinéma d’Alger.

Faisant partie de la «fenêtre sur le court-métrage», projections en hors compétition du festival, les deux œuvres ont subjugué le public présent par l’authenticité des scénarios, la qualité esthétique des œuvres, ainsi qu’aux trames bien ficelées qui ont tenu les cinéphiles présentes en haleine.



La pluie des espérances



Une jeune équipe passionnée de cinéma a réalisé un court métrage en 22 minutes, sous l’intitulé Et il a plu, pour porter à l’écran des histoires croisées, avec, comme toile de fond, des jeunes perdus dans leurs pensées qui se font rattraper par la connotation poétique du film.

Sarah (incarnée par Sarah Blues), jeune étudiante, veut quitter le pays, mais son passeur disparaît avec son passeport et son argent, elle rencontre, au milieu d’une nuit hivernale, un jeune qui discute via la Toile avec une jeune Canadienne en lui faisant une fausse déclaration d’amour.

Il fait découvrir à Sarah un vieux bouquiniste qui offre des livres aux passants, à condition qu’ils en retiennent un mot, une pianiste qui joue la nuit fenêtre ouverte et d’autres personnes, toutes animées par la bonté et la générosité du partage de belles choses.

Avec des flash-back, il s’avère à la fin que les deux jeunes se sont rencontrés à la tendre enfance, ils se posent la question sur cette sensation d’être perdus à la fleur de l’âge.



La promesse d’Alili



Sur les chemins sinueux qui montent vers les lieux de sa jeunesse, sur les hauteurs de Béjaïa, Alili a quitté son hameau pour faire des études, et revient dans des circonstances particulières. Avec des flash-back, Alili se remémore, au long des sentiers escarpés, chaque souvenir passé autrefois avec sa sœur bien aimée Baya, qui a dû le quitté pour aller poursuivre ses études. Faute de moyens, leur père envoie Alili, et Baya reste au village, ne risquant pas d’oublier sa phrase : «Vas-y, cher frère, fais des études pour nous deux.» Il pleure sur le mont qui domine la baie de Béjaïa et sa sainte protectrice Yema Gouraya, endroit où il jouait avec Baya en lui faisant la promesse de l’emmener là-haut. À son retour au pays, Alili assiste aux obsèques de sa sœur. Un court métrage poignant de 17 minutes, bien servi par l’image, qui filme la capitale des Hammadides à merveille et avec une connotation poétique en mettant en exergue le riche patrimoine matériel et immatériel de Béjaïa.

Kader Bentounès