Dans la lucarne : Incontournable Afrique

Notre sélection nationale ne participera pas au Mondial russe prévu en juin et juillet 2018. On aurait aimé qu’elle soit présente, surtout pour la troisième fois de suite. Cela ne s’est pas fait et c’est vraiment dommage. Car, faut-il le répéter aujourd’hui, on avait raté le coche pour diverses raisons. C’est vrai qu’avec le groupe «entre nos mains» on aurait pu prétendre à mieux sans que personne ne trouve à redire. Aujourd’hui, il faudra repartir du bon pied et trouver les forces nécessaires pour se frayer un chemin parmi les «grosses cylindrées» africaines. Qu’on le veuille ou non, il faudrait d’abord s’imposer en Afrique avant de penser à le faire à une échelle supérieure du fait que nous appartenant à ce continent qui regorge de grandes nations de football. Ceux qui ont l’insigne honneur de représenter l’Afrique ont certainement mérité d’y être. Certes, aujourd’hui, ils ont eu un tirage peu clément, mais tout reste relatif, puisque seul le verdict du terrain très intéressant d’ailleurs sera le plus déterminant. Le football africain est représenté par cinq nations en attendant de voir ce nombre augmenter sensiblement pour atteindre les 9 ou 10 d’ici le Mondial-2026 qui aura lieu aux Etats Unis d’Amérique, puisque ce mondial se jouera avec 48 pays, le même chiffre que nos wilayas.

Ceci dit, Madjer avait toujours mis l’accent là-dessus, nos matches de préparation doivent se jouer contre des équipes africaines afin de connaître le tempo, mais aussi les différents aléas rencontrés lorsqu’on joue en Afrique, que ce soit les éliminatoires de la CAN ou la phase finale de cette compétition. C’est vrai que le continent africain demeure très spécifique de part son altitude, son humidité, les pluies diluviennes subites, la chaleur torride et les pelouses ressemblant à de la «brousse». Donc, rien ne sera facile pour les pays du nord face aux équipes africaines. Par conséquent, dans la préparation pour cette compétition qu’est la CAN, il faut se mesurer à des équipes africaines, ce qui est parfaitement logique. On avait même parlé de la nécessité d’organiser des stages de préparation dans des pays africains proches du lieu où aura lieu la compétition pour mieux s’acclimater. Le nouveau coach national, Rabah Madjer, en avait fait son sujet de prédilection. C’est pour cette raison que lors des prochaines dates FIFA, il compte, après avoir consulté ses collaborateurs, organiser deux rencontres contre des équipes africaines ou même européennes. Ce serait une très bonne chose, puisque cela nous permettra de se faire une idée sur nos véritables forces contre des équipes africaines chez elles, avec les véritables difficultés sur tous les plans. C’est vrai que le sélectionneur national et son staff vont jouer plusieurs matches amicaux. Ce qui est important, puisque cela fait longtemps qu’on n’a pas eu l’occasion de jouer autant de rencontres. Il faut dire que ce programme a été divulgué par le manager général de l’EN, Hakim Meddane, lorsqu’il avait été invité à la télévision algérienne.

Attendons de voir comment l’EN va négocier, surtout qu’elle sera appelée à jouer contre un ou deux mondialistes du rendez-vous russe, par la même une occasion d’évaluer l’évolution et l’amélioration du groupe drivé par Madjer avant l’entame des éliminatoires de la CAN-2019 au

Cameroun en septembre 2018.

On verra alors plus clair !

Hamid Gharbi