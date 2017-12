Championnat de Tunisie , ES Tunis - C Africain Des blessÃ©s et des arrestations : Au derby de la capitale

Huit personnes ont été blessées suite à des actes de violences lors du derby entre l'Espérance et le Club Africain, au stade de Radès en championnat de Tunisie de football, a indiqué le ministère de l'Intérieur tunisien.

Selon la même source, vingt-sept individus ont été également arrêtés pour différentes affaires (recherches, ivresse, drogue, violence, introduction de fumigènes dans le stade), indiquant qu'un groupe de personnes qui lançait des pierres sur les voitures qui circulant sur la route de la région du Mornag ont provoqué une blessure (à la tête et à l'oeil) d'un citoyen et des dégâts aux voitures des sécuritaires.

Le ministère de l'Intérieur précise par ailleurs que des agents de la cité nationale sportive et des sécuritaires comparaitront devant la justice pour avoir facilité l'introduction de fumigènes et flammes dans les stades lors des précédents matches, ajoutant qu'il a été procédé à l'arrestation d'un agent de sécurité qui a également tenté d'introduire des fumigènes et que des mesures règlementaires seront prises à son encontre.