USMA 2 - USB 0 : Le mÃ©tier a tranchÃ©

C’est vrai que les usmistes ont joué sans leur public, puisque leur match contre l’USB s’est joué à huis clos. Les usmistes ont évolué avec plusieurs absents. On peut dire que les locaux ont débuté sur les chapeaux de roue. Et suite à un «contre» emmené par l’inévitable Benmoussa. Son centre impeccable trouvera Derfalou qui ne se fera pas prier pour ouvrir la marque (16’). Il faut dire que ce fut un but contre le cours du jeu, puisque jusque-là ce sont les biskris qui avaient été tout prés de scorer.

C’est ce qu’on appelle le métier. Ce but est venu au bon moment dans l’optique de débrider la rencontre. Car, une victoire serait très important pour les locaux qui leur permettrait de monter à la 5ème place à un point de la 4èmeplace occupée par le MCA en ce moment. Il faut admettre que l’USMA est sur une courbe ascendante.

Il faut dire que ce fut une première mi-temps assez disputée, même si c’est l’USMA qui a rejoint les vestiaires avec cette avance d’un but qui reste assez précieux. En seconde mji-temps, les unionistes continuent leur domination, mais sans pouvoir aggraver la marque.

Toutefois, Boukhemassa, absolument seul ne put marquer le but de la délivrance. Ce fut un ratage qui a été mal vu par ses coéquipiers. Cela a permis aux biskris de reprendre espoir et venir inquiéter l’arrière garde usmiste. L»efficacité n»était pas au bout. Ayant laisser l’orage passé, les locaux, par leur jeune attaquant, Boumachera, 73ème minute corsera la note. Les biskris qui étaient tout proche de l’égalisation accusent ainsi le coup. Une victoire salutaire qui confirme le redressement des rouge et noir depuis la venue de Hamdi. H. G.