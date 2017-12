Tirage au sort des 32e et 16e de finale de la coupe dâ€™AlgÃ©rie : CSC - NAHD en tÃªte dâ€™affiche

Le tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d'Algérie seniors de football, organisé hier au palais des Congrès Abdelatif-Rehal d’Aïn Bénian (Alger), en présence des représentants des 64 clubs concernés par ce tour, dont 16 formations de Ligue 1-Mobilis, a donné lieu à de belles affiches.

Néanmoins, le choc de ce tour, qui verra l'entrée en lice les formations de Ligue Une, mettra aux prises, à Constantine, le Chabab local au NA Hussein Dey. Une rencontre qui promet entre deux formations coriaces de la Ligue Une. Par ailleurs, les rencontres MC Alger - WA Tlemcen, MC El Eulma - Paradou AC, US Biskra - JSM Skikda ou encore MC Saida - RC Kouba seront très intéressantes à suivre. De son coté, le tenant du titre, en l'occurrence CR Belouizdad sera hôte du club de l'ARB Ghris. Par ailleurs, le cendrillon de la compétition, à savoir l'ES Firm se rendra à Alger pour croiser le fer avec l'USM Alger. Formation qui a disputé le plus grand nombre de finale de coupe d'Algérie (17 dont 8 victoires). Les rencontres de ce 1/32e tour, se dérouleront chez le premier club tiré à condition de disposer d'un stade de Huit mille placeS au moins, auront lieu les 29 et 30 décembre prochain. A souligner, par ailleurs, que le principe est retenu pour les équipe qui accueillent jusqu'aux demi finales. Cependant, à partir du quart de finale, les rencontre se dérouleront dans des stade d'une capacité d'au moins Vingt mille places. . Pour ce qui est du 1/16e , prévu les 12 et 13 janvier 2018, on pourrait bel et bien assister à de belle confrontations aussi à l'image de CSC ou NAHD contre l'USMA à Alger ou en encore ESS- JSS à Sétif. A souligner que cette opération a été assistée par le ministre de la jeunesse et des sports, M. El Hadi Ould Ali, au coté du président de la fédération Algérienne de football M. Kheireddine Zetchi.

Rédha M.

Programme des rencontres du 32e de finale :

NC Magra - USM Khenchela

IR Lakhdaria - AGS Belvedere

MC Oran - MCB Oued Sly

CS Constantine - NA Hussein Dey

CRB Kais - CR Village Moussa

CR Temouchent - USM Blida

IRB Belkher - WB Ouled Mimoun

(D2) ASM Ain M'lila - CRB Boudj Bou Arreridj (D2)

(D1) USM Alger - ES Firem (D7)

(D6) DRB Staoueli - O Medea (D1)

(D3) SA Mohammadia - JS Saoura (D1)

(D3) USMM Hadjout - CRB Oued Rhiou (D3)

(D4) ES Besbes - USS El Oued

(D2) RC Relizane - NRB Teleghma (D4)

NRB Touggourt - USM El Harrach (D1)

(D5) MC El Bayadh - USM Annaba (D3)

GC Ain Safra - A Bou Saada (D2)

(D1) MC Alger - WA Tlemcen (D2)

(D1) DRB Tadjenanet - CRB El Amria (D5)

(D3) MB Hessasna - MB Berrahal (D5)

(D2) MC Saida - RC Kouba (D2)

(D5) CSSW Illizi - ESF Bir El Ater (D6)

(D1) US Biskra - JSM Skikda (D2)

(D1) JS Kabylie - ES Ben Aknoun (D3)

(D2) MC El Eulma - Paradou AC (D1)

(D1) USM Bel Abbes - HB Chelghoum Laid (D3)

(D3)ESM Kolea - MO Bejaia (D2)

(D1) ES Sétif - MB Hassi Messaoud (D4)

(D1) CR Belouizdad - ARB Ghriss (D4)

(D5) CR Zaouia - ES Sour El Ghozlane (D5)

(D4) SA Sétif - ASM Oran (D2)

(D6) NRC Boudjelbana - CRB Dar El Beida (D4)