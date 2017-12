Drame des Rohingyas, Onu : Â« Possibles Ã©lÃ©ments de gÃ©nocide Â»

Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a estimé hier qu'il existait des "éléments de génocide" visant les musulmans Rohingyas en Birmanie, dont plus de 600.000 ont fui le pays en quelques mois pour se réfugier au Bangladesh voisin. "Considérant la discrimination systématique dont sont victimes les Rohingyas (...) les tortures ou mauvais traitements (...) les déplacements forcés et la destruction systématique des villages (...) est-ce que quelqu'un peut nier la présence possible d'éléments de génocide ?", a demandé Zeid Ra'ad Al Hussein lors d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme à Genève. Condamnant les attaques "massives, systématiques et d'une brutalité choquante" visant cette communauté, il a demandé aux 47 Etats membres du Conseil "de prendre les actions appropriées pour mettre un terme maintenant à cette folie".