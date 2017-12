Trump informe Abbas quâ€™il veut Â« transfÃ©rer lâ€™ambassade Ã  El-Qods Â» : Mises en garde internationales

Le Président Donald Trump a informé le Président palestinien Mahmoud Abbas «de son intention de transférer l’ambassade des États-Unis» en Israël à El-Qods, a affirmé la présidence palestinienne, après un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. Au cours de cet échange, M. Abbas a mis en garde M. Trump contre les «conséquences dangereuses d’une telle décision sur le processus de paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde», a-t-elle ajouté, dans un communiqué. Le communiqué de la présidence palestinienne ne laisse pas clairement apparaître si M. Trump avait signifié à M. Abbas son dessein d’engager immédiatement le déménagement ou s’il s’agit d’une nouvelle déclaration d’intention à long terme. M. Abbas a «réaffirmé notre position ferme qu’il ne peut y avoir d’État palestinien sans El-Qods-Est pour capitale, conformément aux résolutions et à la loi internationales, et à l’initiative de paix arabe», a dit le communiqué.

La communauté internationale n’a jamais reconnu El-Qods comme capitale d’Israël ni l’annexion de sa partie orientale conquise en 1967, et considère que le statut final de la ville devra être négocié. (APS)

La pression internationale s'intensifie avant une décision attendue cette semaine du Président Donald Trump sur l'épineux statut de la ville sainte d’El-Qods, afin qu'il évite tout choix susceptible de ruiner les espoirs de relance du processus de paix israélo-palestinien.

«M. Trump, El-Qods est une ligne rouge pour les musulmans», a averti hier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Président en exercice de l'Organisation de la coopération islamique, il a précisé qu'un sommet des 57 pays membres se tiendrait «sous 5 à 10 jours» si Washington reconnaissait la ville sainte comme capitale d'Israël. L'Union européenne a mis en garde hier contre les «graves répercussions» d'une telle décision américaine. «Il faut rester concentré sur les efforts pour faire redémarrer le processus de paix et éviter toute action qui saperait ces efforts», selon les services de la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini. «Tout ce qui contribue à attiser la crise est contre-productif en ce moment», a renchéri le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel. «Une solution à la problématique de la ville d’El-Qods ne peut être trouvée que dans le cadre de négociations directes entre les deux parties.»

L'Arabie saoudite a exprimé hier sa «profonde inquiétude» quant à une possible décision de Washington de reconnaître El-Qods comme la capitale d'Israël, prévenant qu'elle aurait de sérieuses conséquences sur le conflit israélo-palestinien. Lundi soir, dans un entretien téléphonique avec M. Trump, le président français Emmanuel Macron a «exprimé sa préoccupation sur la possibilité que les États-Unis reconnaissent unilatéralement El-Qods comme capitale d'Israël». Les Palestiniens et leurs alliés ont renouvelé hier leurs mises en garde.

Toute reconnaissance par les Etats-Unis d’El-Qods comme capitale d'Israël marquerait «la fin du rôle joué par les Américains» dans le processus de paix, a prévenu un haut conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas, Nabil Chaath. Le chef de la Ligue arabe, Ahmed Abul Gheit, a jugé «dangereuse» une possible décision américaine sur El-Qods. La Jordanie, gardienne des lieux saints musulmans d’El-Qods, avait mis en garde dimanche soir contre «une démarche aux conséquences graves» et les risques d'«escalade».



« Une question de temps »



Le Président américain accepte-t-il de déménager l'ambassade des États-Unis en Israël vers El-Qods, comme le prévoit une loi adoptée en 1995, ou signe-t-il une dérogation pour la maintenir à Tel-Aviv, à l'instar du reste de la communauté internationale ? La nouvelle date butoir pour renouveler la dérogation tombait théoriquement lundi. Jusqu'ici, les présidents successifs ont choisi la seconde solution. Malgré sa promesse de campagne en faveur d'un déménagement, M. Trump a fini, lors de la précédente échéance en juin, par se résoudre à attendre, pour "donner sa chance" à la paix. «Le Président a été clair sur cette affaire depuis le départ : ce n'est pas une question de si (l'ambassade sera effectivement déplacée à El-Qods), c'est une question de quand», a affirmé, lundi, Hogan Gidley, un porte-parole de la Maison-Blanche, en annonçant que la décision de Donald Trump était reportée. «Aucune action ne sera prise sur la dérogation aujourd'hui (lundi), et nous annoncerons une décision dans les prochains jours.» Mais, selon plusieurs observateurs, le locataire du bureau ovale est tenté par une troisième voie qui pourrait consister à repousser un tel déménagement, tout en reconnaissant plus ou moins officiellement El-Qods comme capitale d'Israël.

Il pourrait annoncer son choix aujourd’hui, selon des médias et des responsables américains. Même cette solution de compromis serait un casus belli, ont prévenu, ces derniers jours, les dirigeants palestiniens, qui estiment que El-Qods-Est, annexée par Israël en 1967, doit être la capitale de l'État auquel ils aspirent, et que le statut de la ville ne peut être réglé que dans le cadre d'un accord de paix avec les Israéliens.



Mogherini : « Une solutionnégociée »



La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a souligné, hier à Bruxelles, la nécessité de trouver une solution «à travers des négociations» au statut d’El-Qods occupée, réitérant l’attachement de l’UE à «une solution à deux États». C’est ce qu’elle a déclaré en accueillant à Bruxelles, le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson. «L’UE soutient la reprise d’un véritable processus de paix devant aboutir à une solution à deux États», a-t-elle ajouté, affirmant que «toute action qui saperait cet effort doit absolument être évitée». Quelques heures auparavant, l’UE avait appelé le Président américain Donald Trump à «éviter toute action» qui nuirait aux efforts de la communauté internationale pour relancer le processus de paix au Proche-Orient, mettant en garde contre de «graves répercussions» d’un éventuel transfert de l’ambassade américaine à El-Qods occupée. «Il faut rester concentré sur les efforts pour faire redémarrer le processus de paix et éviter toute action qui saperait ces efforts», ont plaidé les services de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, dans un communiqué. Le transfert de l’ambassade américaine à El-Qods occupée «pourrait avoir de graves répercussions sur l’opinion publique dans des parties entières du monde», ont prévenu les services diplomatiques de l’UE. (APS)