Assassinat de lâ€™ancien prÃ©sident yÃ©mÃ©nite, Ali Abdellah Salah : lâ€™AlgÃ©rie condamne avec force

Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, ont renforcé leur emprise hier sur la capitale yéménite Sanaâ, au lendemain de l'élimination de leur ancien allié, devenu leur adversaire, l'ex-président Ali Abdallah Saleh.

Signe de la dimension régionale croissante du conflit, l'Iran a déclaré, par la voix de son président Hassan Rohani, que les Yéménites allaient faire regretter leurs actions aux "agresseurs", dans une allusion à l'Arabie saoudite. La disparition à 75 ans d'Ali Abdallah Saleh, l'ancien homme fort du Yémen, tué lundi par des rebelles Houthis au sud de Sanaa, a ouvert un boulevard aux insurgés qui partageaient jusqu'ici le contrôle de la capitale avec lui, estiment des experts. D'allié des Houthis, Saleh était devenu leur adversaire la semaine dernière en dénonçant leur volonté de le marginaliser et en tendant la main à l'Arabie saoudite.

Les combats entre rebelles ont été particulièrement violents. Mardi, une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a donné un bilan d'au moins 234 morts et 400 blessés depuis vendredi à Sanaa. La capitale yéménite a passé la nuit sous les bombardements et les survols intensifs de l'aviation de la coalition menée par l'Arabie saoudite qui combat les rebelles depuis 2015, ont rapporté des habitants. Le palais de la République à Sanaa a été particulièrement visé alors que les rues ont été désertées dès le début de la soirée lundi par des habitants craignant de nouveaux bombardements. Signe de la mainmise croissante des rebelles sur Sanaa: la multiplication des points de contrôle tenus par leurs hommes et la réduction significative des combats dans la capitale, selon des habitants. Un haut responsable Houthi, Saleh al-Sammad, n'a pas manqué d'annoncer la fin des opérations de sécurité à Sanaa. "Nous annonçons au monde la fin des opérations de sécurité et la stabilisation de la situation" dans la capitale, a-t-il déclaré tard lundi, selon la chaîne de télévision al-Massira, contrôlée par les insurgés. Il a en même temps confirmé implicitement une campagne de répression contre des proches d'Ali Abdallah Saleh, en déclarant avoir ordonné aux services de sécurité de "prendre des mesures contre les saboteurs et tous ceux qui ont collaboré avec eux". Le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, en exil en Arabie saoudite, a annoncé le lancement d'une opération militaire pour reprendre la capitale Sanaa. Le président Hadi a encouragé lundi les Yéménites à "ouvrir une nouvelle page" de l'histoire du pays. "Joignons nos efforts pour en finir avec ces bandes criminelles et entamer la construction d'un nouveau Yémen fédéral où règnera la justice, la dignité, (...) la stabilité et le développement", a-t-il lancé dans un discours télévisé prononcé depuis Ryadh. Au centre de la "pire crise humanitaire au monde" selon l'ONU, cette guerre avive les tensions entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, accusé par Ryadh de soutenir militairement les Houthis, ce que Téhéran réfute.

Le bourbier yéménite demeure inextricable hypothéquant d’avantage le sort de la région qui voit les lampions de la paix s’estomper l’un après l’autre.

M. T. et Agences

L’Algérie condamne



L’Algérie a condamné, avec «la plus grande énergie», l’assassinat «odieux» de l’ancien président yéménite Ali Abdallah Salah, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. «L’Algérie condamne avec la plus grande énergie l’assassinat odieux de feu Ali Abdallah Salah, ancien président de la République du Yémen», souligne la même source. «Quels que soient les auteurs de ce crime, ou quels que soient les motifs avancés pour l’expliquer, il s’agit là d’un acte barbare qui porte atteinte à l’honneur et aux valeurs de l’humanité toute entière», ajoute le communiqué. (APS)

Ligue arabe

Présage d’une explosion de la situation sécuritaire

La mort de M. Saleh dans des affrontements avec les Houthis «présage d’une explosion de la situation sécuritaire» au Yémen, a déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, dans un communiqué. «L’assassinat (de M. Saleh), et la façon dont il a été perpétré, révèle à tous la nature criminelle, dépourvue d’humanité, de cette milice qui constitue la raison principale de la dévastation qui a frappé ce pays», a écrit M. Aboul Gheit.