Commission Ã©conomique mixte algÃ©ro-hongroise : Renforcer les liens politiques et Ã©conomiques

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu hier à Alger le secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères et du commerce de la Hongrie, Csaba Balogh, à la veille de la tenue de la 2e session de la Commission économique mixte algéro-hongroise. S'exprimant dans une déclaration à la presse, au terme de son entretien avec M. Messahel, le responsable hongrois a souligné les «relations amicales» liant depuis longtemps la Hongrie et l'Algérie. «Je suis venu en Algérie pour la tenue, demain, de la 2e session de la Commission économique mixte algéro-hongroise. Pendant les discussions, nous avons passé en revue les relations bilatérales entre la Hongrie et l'Algérie. Nous étions d'accord sur le fait que les liens entre nos deux pays sont des relations amicales depuis très longtemps». M. Balogh a, toutefois, souligné que dans les années 1990, «les deux pays étaient confrontés à des processus qui faisaient en sorte que nous avons négligé un peu cette amitié», ajoutant que «notre devoir aujourd'hui c'est de faire revivre cette amitié entre les deux pays et renforcer (les liens) par des relations politiques, économiques et ainsi que par les relations entre les professionnels des deux pays».

M. Balogh a, dans le même contexte, relevé que la politique étrangère des deux pays «a les mêmes principes de base». «Pour nous, la sécurité et la souveraineté nationale sont très importantes. Les relations basées sur l'égalité des partenaires sont également très importantes. C'est tout à fait naturel que nous souhaitons bâtir nos relations bilatérales sur ces mêmes principes», a-t-il soutenu. M. Balogh a également indiqué que «nous avons échangé sur les transformations au sein de nos deux sociétés (algérienne et hongroise), et nous avons observé des parallèles. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il serait utile d'échanger encore plus souvent sur ces expériences et apprendre des expériences des uns et des autres». Le responsable hongrois a, en outre, indiqué que la rencontre a été une occasion de procéder à un échange sur «nos deux régions respectives», avant d'ajouter, dans le même ordre d'idées, que «nous avons informé le ministre sur le présent, les défis et l'avenir de la région de l'Europe centrale». (APS)