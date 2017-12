Vol dâ€™eau potable, Necib : Â« La loi sera appliquÃ©e dans toute sa rigueur Â»

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a averti, hier à Tipasa, que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur à l’encontre de toute personne impliquée dans le vol d’eau potable. Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya, le ministre a fait état de vols quotidiens d’eau signalés et estimés entre 10 à 15% de la production nationale, évaluée à neuf millions de m3 d’eau/jour.

Aussi, a-t-il fait part, à ce sujet, du lancement programmé, par ses services, d’une vaste campagne de lutte contre le vol d’eau, en coordination avec les walis de la République, a-t-il indiqué, non sans souligner l’importance de cette ressource vitale, considérée comme un bien public "soutenu par l’Etat et produit au prix d’enveloppes colossales", a-t-il observé. S’agissant des prévisions du ministère de tutelle relatives aux réserves d’eau, M. Necib a fait cas de l’enregistrement de 100 millions de m3 avec les premières chutes de pluie ayant permis, selon lui, la mobilisation d’importantes quantités d’eau dans l’extrême Est du pays, dont notamment Annaba et El Taref, qui avaient accusé un recul dans leurs réserves, a-t-il relevé. Le ministre des Ressources en eau a, par ailleurs, prévu une hausse dans le taux de remplissage des barrages, à l’échelle nationale, pour atteindre 53%, grâce aux chutes de pluie, actuellement en cours, dans de nombreuses régions du pays. Au volet de la protection des villes contre les inondations, M. Necib a particulièrement cité le projet de protection de la ville d’Alger, en phase de parachèvement, le qualifiant de "projet colossal susceptible de garantir la protection de la capitale du pays contre toute inondation". Il a rappelé, en outre, la réalisation en cours d’importants projets économiques avec des compétences algériennes et des taux d’intégration élevés, dont des dragues pour le désenvasement des barrages, fabriquées par une entreprise publique algérienne, avec un taux d’intégration estimé à 60% et une prévision d’atteinte de 80%, à l’avenir, pour un coût de 1,5 milliard DA l’unité.