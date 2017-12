M.Guitouni Ã  Mila : Lancement en 2018 de lâ€™approvisionnement en gaz des rÃ©gions montagneuses

Le projet d’approvisionnement en gaz naturel des foyers des régions montagneuses entre Hammala (Mila) et Djimla (Jijel) sera lancé ‘‘début 2018’’ a hier à Mila le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni. En marge d’une cérémonie de raccordement de 1.100 foyers au chef-lieu de la commune de Hammala, le ministre a précisé que les travaux de pose d’une canalisation 12 pouces entre Hammala et Djimla pour l’approvisionnement en gaz naturel de 1.300 foyers de ces localités montagneuses débuteront ‘‘en 2018’’. Dans ce cadre, la Société de distribution de l’Est (SDE), filiale de Sonelgaz, a signé un accord avec Sider pour la fabrication de 60 km de canalisations (12 pouces) pour ce projet a détaillé le ministre soulignant que ce projet vise à étendre le réseau de gaz à ces régions montagneuses. La concrétisation de ce projet accroitra le taux de couverture de la wilaya de Mila en gaz naturel, actuellement de l’ordre de 6’ %, à 80 %, a-t-on souligné. A Oued El Athmania, le ministre a inspecté le transformateur interlignes ‘00-200-60 kilowatts et a fait état, à l’occasion, d’un nouveau projet confié à la société de gestion du réseau de transport d’électricité (GRTE) pour sécuriser l’approvisionnement de Mila et cinq autres wilayas de l’Est et l’approvisionnement du complexe sidérurgique de Bellara (Jijel). Au village de Hassi Khelifa dans la commune de Chelghoum, le ministre a présidé la mise en service de l’alimentation en gaz de 306 foyers dans une ambiance festive et de joie des familles bénéficiaires. Dans la commune de Grarem Gouga, 110 appartements dans un ensemble résidentiel de l’Office de promotion et de gestion immobilière ont été desservis en cette énergie après trois ans d’attente. Sur site, le ministre a insisté sur la nécessité de raccorder les nouvelles cités aux réseaux électriques et de gaz avant leur occupation. M. Guitouni a inspecté également le complexe d’enfutage des bouteilles de gaz butane (7.000 bouteilles/jour) de Chelghoum Laïd et a inauguré dans la ville de Mila une agence commerciale de la SDE. Il a en outre assisté à l’école primaire de la mechta Khelifa Bouaziz au lancement de la campagne de sensibilisation aux risques de mauvaises utilisations des appareils fonctionnant au gaz ciblant les établissements scolaires et autres institutions publiques. Le ministre a salué à l’occasion le dernier accord des pays producteurs de pétrole reconduisant à fin 2018 la réduction de leur production et leur impact ‘‘positif’’ sur le marché du pétrole.(APS)