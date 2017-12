Le ministre de lâ€™industrie et des mines Ã  Sidi Bel-AbbÃ¨s : Lâ€™ENIE, pÃ´le Ã©lectronique dâ€™excellence

«Je suis impressionné par les progrès de cette entreprise, traduits surtout par de nouveaux équipements mis en place, la modernisation des unités de production et l’implication des gestionnaires.

Sidi Bel-Abbès est un pôle électronique par excellence appelé à accompagner la mutation nationale et à innover pour la diversification de l’industrie et de l’économie», c’est en ces termes que le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, s’est exprimé en marge de la visite d’inspection et de travail effectuée, hier, dans la wilaya. Visite qu’il a consacrée d’ailleurs exclusivement à l’Entreprise nationale des industries électroniques pour inaugurer le laboratoire de recherche et de développement, les ateliers de maintenance, d’étalonnage des équipements électroniques et analyses des matériaux, ainsi que l’unité photovoltaïque avant d’inspecter le chantier de finition de l’unité de l’intégration électronique dont la réception est prévue avant la fin de l’année.

Au laboratoire de la recherche et de développement une certaine concentration est observée au vu de la variété des activités assurées dans la conception et de l’engineering, de la fabrication des cartes électroniques, l’adaptation des pièces et matériaux, bref toute une panoplie de prestations accomplies par une équipe de jeunes spécialistes et ingénieurs œuvrant pour l’amélioration du taux d’intégration.

Aux laboratoires de maintenance ou à l’unité des panneaux solaires, le débat s’articulait constamment autour de la recherche et des voies à mettre en œuvre pour s’inscrire dans la vision d’une diversification de l’industrie et à mettre cette technologie de pointe au service de l’économie. Une démarche qui consiste à encourager la production nationale et à valoriser la ressource humaine. M. Yousfi, face à l’immensité des créneaux d’application, a manifesté le désir d’assister à la conception d’un prototype de climatiseur solaire. «Vous ne pouvez jamais imaginer les effets et répercussions d’une telle innovation dans la diminution de l’énergie électrique surtout en période des grandes chaleurs. J’ai demandé dans ce contexte d’engager aussi la réflexion pour les opérations de dessalement des eaux saumâtres dans le grand Sud par l’énergie solaire.» L’autre thème abordé a concerné la communication et la collaboration avec les universités pour permettre aux étudiants et chercheurs de mettre en pratique leurs connaissances et de réaliser leurs projets. L’ultime point de cette visite a été cette halte effectuée au chantier de l’unité d’intégration électronique dont les travaux enregistrent un taux d’avancement dépassant les 95%. La réception est fixée à la fin de ce mois pour la relance d’une série d’activités liées principalement à cette technologie de pointe. Confection de cartes électroniques et autres, le plan de charge reste consistant au vu de demandes exprimées par de nombreux organismes et sociétés nationales telles que Sonatrach. Il est aussi bon de rappeler qu’un contrat de partenariat vient d’être signé avec Schneider portant sur des équipements d’éclairage, sans compter cet engagement dans la téléphonie mobile et les caméras de surveillance.

A. Bellaha