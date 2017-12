USM Alger â€“ US Biskra : Les Rouge et Noir pour la confirmation

L’USM Alger sera hôte du nouveau promu, US Biskra, aujourd’hui, au stade de Bologhine à 17h. Une confrontation qui rentre dans le cadre de la septième journée du championnat de Ligue Une. Face au premier relégable, les protégés de Hamdi, qui semblent reprendre du poil de la bête, disposent d’une belle opportunité pour gravir quelques marches au classement. Une victoire des locaux leur permettra de pointer au pied du podium, avec tout de même un match en moins. La formation de la capitale, auteur d’une belle victoire lors du derby face au MCA et d’un précieux nul à Oran contre le Mouloudia local, devra donc confirmer face à la plus mauvaise ligne offensive du championnat. Dans cette partie, pour le moins déséquilibrée, face à une formation qui voyage mal et dont les soucis financiers semblent sérieusement influencer le rendement des joueurs et affecter leur moral, les Rouge et Noir sont largement favoris. Cela dit, l’USM Alger abordera cette rencontre avec beaucoup d’absences. On note celle de Chafai, Hammar, Benyahia, Yaya et Koudri. Des absences qui ne devraient trop affecter le jeu des Usmistes, qui disposent d’un effectif riche en quantité et en qualité. «Nous devons confirmer notre retour en force. Nous n’avons pas d’autres choix que de gagner, surtout que nos dernières sorties à Bologhine se sont soldées par des défaites face au CSC et à la JSS. Une victoire nous permettra de revenir dans le groupe de tête. Cela dit, il va falloir le gagner sur le terrain ce match et rester méfiants face à une équipe qui évolue bien en contre», a déclaré Beldjilali, qui aura vraisemblablement l’occasion d’être aligné d’entrée, normalement. De leur côté, les joueurs de Biskra se déplaceront à Alger pour essayer de tenir en échec leurs adversaires et contrecarrer leurs plans. Une mission qui s’annonce difficile pour une équipe, qui évolue en dessous de ses moyens depuis l’entame de la saison à cause des problèmes administratif et financier. En tout cas, la formation des Zibans s’est donnée les moyens pour essayer d’atteindre son objectif dans cette confrontation. Le coach Leknaoui a regroupé son effectif pour un mini-stage à Staouéli afin de préparer ce match. A noter que Okbi et Bengrina, écartés par le staff technique pour mesure disciplinaire, ont été réintégrés. Pour rappel, ce match, qui aura lieu à huis clos, sera arbitré par M. Mial.

Rédha M.

Programme :

Aujourd’hui à 17h, au stade de

Bologhine (huis clos)

USM Alger – US Biskra