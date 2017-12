Dans la lucarne : Des joueurs et des clubs protÃ©gÃ©s

On ne le dira jamais assez, le football ne se joue pas uniquement sur un terrain de football. Il l'est souvent ailleurs dans les «coulisses», comme on s'est habitué à cette assertion. Ce n'est pas toujours celui qui gagne ou qui joue bien sur un terrain de football qui est forcément meilleur. Le football, faut-il le souligner, est un sport qui reste assez énigmatique du fait qu'on ne peut savoir le degré de l'apport de l'informel, de l'irréel dans un résultat donné. Il y a toujours une grande part relative à ce que l'on ne voit pas. Comme dirait l'autre, la «face cachée de l'iceberg» reste inconnue, insoupçonnée du fait qu'on ne peut la soupeser ou tout simplement la voir. D'où les difficultés constatées mêmes chez les spécialistes, commentateurs les plus perspicaces de la «planète football». Tout le monde sait ou daigne de l'ignorer que le football utilise des moyens «illicites» pour que la performance finale d'une équipe donnée soit la plus importante et la plus sûre possible. On agit ainsi non seulement pour «truster» les trophées, mais aussi pour que l'audimat soit le plus élevé par rapport à la moyenne générale. On ne peut alors dire que l’idée qu'on se fait d'un match de football vient exclusivement de ce que l'on peut voir sur un terrain de football. Nombreux sont les supporters, les téléspectateurs qui «gobent» tout en acceptant pour argent comptant tout ce qu'ils voient devant leurs yeux. Ils ont tendance à ne faire aucune analyse critique. On a vu que les «stars» du football mondial ont un statut un peu spécial sur les autres joueurs évoluant dans les autres équipes et ce quel que soit le championnat où ils jouent. C'est une vérité qui s'est même banalisée au point que les observateurs et ceux qui suivent, d'une manière plus générale, le football ne savent plus ce qui s’y passe. Des joueurs comme Messi, Cristiano, Neymar, Cavanni, Lewandowski, Muller, Aguêro, Dyballa, Aspas, Griezmann, Sanchez, Isco, Morata, Higuain et les autres possèdent, de la part des arbitres, qui officient les matches de football, un traitement de faveur que le reste des joueurs n'en ont pas. Là personne ne peut le démentir du fait que cela saute aux yeux chaque jour que dieu fait. Dès qu'un de ces joueurs sus-cités «tombe», ce sont les arbitres qui interviennent même s'il s'agit d'une simulation ou d'une «tombée» intentionnelle pour provoquer la faute et obtenir surtout le penalty. Cela fera «bingo» à chaque fois au point «d’écoeurer» les «mordus» de football. Ces joueurs appelés «stars» font pratiquement la pluie et le beau temps sur le «rectangle vert», et personne ne veut dénoncer une telle «mascarade» qui crée une certaine discrimination entre joueurs. Car pour la même faute, l'arbitre agit autrement. Il n'y a pas seulement les joueurs, même des clubs connaissent la même situation. C'est-à-dire qu'ils sont protégés. Le Barçà, par exemple, est un club que les arbitres sont très compréhensifs à son égard en lui sifflant tout, même les buts hors jeu. Ces derniers temps, on est en train, cependant, d'agir autrement à son égard. Revenons aux joueurs «chouchoutés» par les arbitres. Neymar, qui avait durant le mercato hivernal opté pour le PSG (France) pour la bagatelle de 222 millions d'euros, est un élément spécial dans une équipe. Ce joueur brésilien qui a apporté un «plus» pour le championnat français est certainement visé par des joueurs de certaines équipes comme ce fut le cas lors du choc entre le PSG et l’OMarseille. Il avait été «maltraité» par les marseillais. C'est alors que la commission d'arbitrage de ce pays avait demandé à ce qu'il soit carrément «protégé». C'est-à-dire dès qu’il «hume l'herbe», on doit siffler quelque chose en sa faveur. Le football devient ainsi un sport qui n’est pas le même pour tous. Il y a une certaine discrimination entre les uns et les autres. D'où les situations bizarres qu'on peut voir lors des matches de football. Cela immanquablement influe sur les résultats des rencontres sans que personne ne s'offusque outre mesure. Une «injustice» qu'on avale avec seulement un «verre d'eau» comme «une aspirine».

Hamid Gharbi