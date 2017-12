MCA : Casoni durcit le ton avec ses joueurs

Le MCA, battu mardi par l’USMA lors du derby de la capitale (0-2), a tenté de se rassurer, samedi, à l’occasion du déplacement chez l’USMBA. Les Algérois ont réussi à revenir avec le point du nul (1-1) grâce à un penalty transformé par Hachoud. Mais cela ne semble pas avoir satisfait pour autant Bernard Casoni qui durcit de plus en plus le ton avec ses joueurs. Le technicien français a eu, en effet, des mots très durs à l’égard de ses joueurs dans le vestiaire à la fin du match. Comme lors du derby face à l’USMA, Casoni reproche à ses joueurs de ne pas beaucoup oser, de ne pas étaler toutes leurs qualités. Ce n’est pas que le technicien doute de ses joueurs, mais il leur demande de se lâcher lors des matches, d’y mettre un grain de folie pour réaliser des victoires souvent à leur portée.



Fracture de la main pour El Mouden



Mauvaise nouvelle pour le Mouloudia. Le milieu de terrain El Mouden est victime d’une fracture de quatre doigts de la main droite. Le joueur s’est fait pauser un plâtre et devra s’astreindre au repos. Il est vrai que cette blessure ne remet pas en cause la fin de la phase aller du joueur formé au Paradou, mais il n’en demeure pas moins qu’il risque de rater le match de ce jeudi face à l’USMH.

El Mouden a fait savoir qu’il souhaiterait jouer le match, mais Bernard Casoni pourrait s’en passer et faire appel à un autre joueur apte à 100%. Casoni a encore du temps devant lui pour trancher.



L’improbable prêt de Belaili



Sur un tout autre registre, l’on apprend que le MCA a tenté de faire signer Youcef Belaili en prêt à l’occasion du mercato hivernal. La direction mouloudéenne a officiellement contacté son homologue d’Angers en vue de négocier éventuellement le prêt de l’international algérien, mais il ressort des discussions entre les deux parties que l’affaire a très peu de chances de se concrétiser. En effet, Said Chabane, le président d’Angers SCO, a fait savoir à ses interlocuteurs du Mouloudia qu’un retour en Algérie en ce moment n’est pas dans les projets du club pour Belaili.

L’ancien attaquant de l’USMA évolue depuis son arrivée à Angers avec l’équipe réserve, mais cela ne semble pas déranger outre mesure ses dirigeants qui se montrent patients avec lui.

Amar B.