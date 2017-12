Regard : La main tendue de Benghabrit aux handicapÃ©s

Bonne nouvelle pour les handicapés. Une seconde chance est donnée aux enfants vivant avec un handicap, pour mieux appréhender les accidents de parcours, susceptibles d’influer négativement sur leur scolarité et leur rendement. Eviter les pépins, les anicroches et autres obstacles liés à l’invalidité, est désormais prise très au sérieux par la tutelle, qui a pris la décision de prolonger la scolarité obligatoire de cette frange de la société de deux années. C’est ce qu’a annoncé, avant-hier, la ministre de l’Education nationale, à l’occasion de la journée internationale des Handicapés. En effet, conformément à cette disposition, des «circonstances atténuantes» sont accordées à cette population, pour leur permettre d’accéder, à l’instar de leurs pairs, au savoir et de bénéficier, aussi, de l’égalité des chances, liée à la consécration du droit à l’éducation pour tous, sans discrimination. Aujourd’hui, cette révision de l’enseignement obligatoire, en faveur des enfants touchés par une déficience physique, ne peut qu’être saluée par les parents, qui vivent, tous les jours que Dieu fait, des difficultés de toutes sortes qui hypothèquent l’avenir de leurs chérubins. C’est dur d’avoir un enfant infirme qui nécessite une assistance pour aller à l’école, sans parler du problème d’assimilation, notamment pour certaines catégories de handicaps qui renvoient à l’utilisation de supports pédagogiques adaptés, ce qui n’est pas chose facile de nos jours, puisque la seule école pour aveugles, par exemple, en Algérie, est celle d’El Achour, très souvent dépassée par la demande, alors que les établissements consacrés aux enfants normaux ne sont pas assez outillés et équipés pour recevoir les handicapés visuels. La liste d’attente est longue et il faut attendre longtemps pour décrocher une place pédagogique. C’est un fait, il existe une volonté de guider les enfants handicapés vers la réussite et le succès, confirmée par la prolongation de la scolarité de ces mêmes enfants et avant, l’ouverture de classes spéciales au sein de certaines écoles, néanmoins, il reste encore du chemin à parcourir dans ce domaine, pour une meilleure insertion de ces enfants, différents certes, mais qui ont le droit au savoir et à une vie décente.

Samia D.