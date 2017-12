Annaba : Attribution de 100 fauteuils roulants et dâ€™un bus

Une centaine de personnes aux besoins spécifiques, issues de différentes communes de la wilaya d’Annaba, ont bénéficié d’un fauteuil roulant, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des personnes handicapées, a-t-on appris auprès du directeur de l’action sociale, Mourad Sayad. C’est dans une ambiance conviviale et émouvante que le wali a procédé à la distribution de 37 fauteuils roulants, à titre symbolique, au profit des personnes aux besoins spécifiques, avant-hier, au palais de la culture Mohamed-Boudiaf. La cérémonie d’attribution des fauteuils roulants s’est déroulée en présence des cadres du secteur ainsi que du mouvement associatif, en vue de soutenir cette couche vulnérable de la société. Dans ce contexte, le centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux implanté dans la commune d’El Hadjar a également bénéficié d’un bus pour les besoins de cet établissement spécialisé. A l’issue de cette cérémonie festive, le wali, M. Mohamed Salamani, a déclaré qu’une enveloppe conséquente a été allouée par l’Etat pour répondre aux besoins de ce secteur très sensible. Pas moins de 28 associations à caractère social a été honorée par le wali d’Annaba à cette occasion pour leurs efforts et soutien inconditionnel en vue de prendre en charge les personnes aux besoins spécifiques. Il est par ailleurs important de préciser qu’un lot d’équipements sportif a été livré aux athlètes sourds-muets de la wilaya, dans le cadre du coup d’envoi de la saison sportive 2017/2018, a indiqué le directeur de l’action sociale et de la solidarité. La wilaya d’Annaba compte 2.445 handicapés moteurs.

B. G.