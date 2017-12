SÃ©tif : Une dynamique dâ€™intÃ©gration

A Sétif , la célébration de la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques a été marquée hier par un riche programme d’activités culturelles et sportives qui a permis de relever les possibilités de cette frange de la population, visiblement fière de démentir bien des idées recrues et affirmer sa volonté à abonder de plain-pied dans une dynamique d’intégration et d’insertion socioprofessionnelle. C’est là autant d’éléments forts du message qu’ont tenu hier à mettre en exergue tous ces handicapés, qui se sont rencontrés, hier, à l’école des jeunes sourds-muets en présence du wali, des autorités civiles et militaires et de nombreux invités, pour affirmer leur volonté, leurs droits et leur dignité et, parfois même, souligner par un geste, une parole ou un sourire que le handicap est plutôt dans certaines mentalités figées que dans les défis que relèvent chaque jour ces personnes aux besoins spécifiques dans la vie économique et sociale. En allant hier à la rencontre de ces personnes aux besoins spécifiques avec lesquels il a partagé des moments de joie et d’émotion profonde, M. Nacer Maskri s’est particulièrement intéressé aux conditions d’accueil et de scolarité de ces enfants et aux mécanismes qui sont mis en œuvre pour favoriser cette insertion, leur consacrant par là même une écoute particulière et faisant dans une proximité qui a permis au premier responsable de la wilaya de consolider l’espoir et la motivation de tous ces jeunes handicapés. Dans ce contexte, M. Sebti Terfaya, directeur de wilaya de l’action sociale et de la solidarité, ne manquera pas de rappeler les efforts d’envergure qui sont consentis par l’Etat pour la prise en charge de 42.124 handicapés, tous handicaps confondus, qui sont recensés à travers la wilaya et pour lesquels plus de 41 milliards de centimes sont consentis annuellement, indépendamment du volet formation qui n’est pas sans occuper une place importante dans cette démarche, avec la création de pas moins de 15 classes intégrées. Un intérêt d’autant plus important qu’il se mesure aussi à toutes ces structures d’accueil qui ont vu le jour ces dernières années et permettent à la wilaya de Sétif de disposer de 13 centres spécialisés, dont 4 à caractère psychopédagogique, ainsi que 2 écoles pour sourds-muets, 2 cités de l’enfance assistée et 2 centres de rééducation, indépendamment du centre pour personnes âgées de Salah-Bey et les 2 maisons de la Rahma qui sont implantées à Sétif et El Eulma. Une imposante cérémonie à l’issue de laquelle seront également signées des conventions entre la Direction de l’action sociale et les secteurs de la jeunesse et des sports et le musée de Sétif, cela, avant la distribution de divers équipements pédagogiques spécialisés aux centre relevant de ce secteur, des motos et fauteuils roulants aux handicapés et la remise de 185 poêles à gaz pour les écoles implantées dans les zones rurales.

F. Zoghbi.