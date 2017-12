Personnes aux besoins spÃ©cifiques : Â«Â la crise financiÃ¨re nâ€™influera pas sur notre politique socialeÂ Â»

Lors de son allocution, dimanche au Palais de la culture, Mme Eddalia a assuré que l’Etat maintiendra les aides sociales et les programmes de lutte contre la pauvreté, «en dépit des difficultés financières que traverse le pays».

Dans ce contexte, la ministre a mis en lumière le soutien apporté par l’Etat aux personnes aux besoins spécifiques, notamment en matière de versement des indemnités financières et de couverture sociale qui permet l’accès à la gratuité des soins, des médicaments et des équipements et à la prise en charge totale ou partielle des frais de transport.

L’Etat ne néglige pas les personnes handicapées, ce principe est inscrit dans la Proclamation du 1er Novembre 1954 et consacré par la Constitution de 2016.



Mme Benghabrit : « Engagement commun d’œuvrer pour une société inclusive »



Mme Benghabrit a tenu à préciser l’intérêt accordé à l’éducation des enfants aux besoins spécifiques, clairement souligné dans les dispositions de la « loi d’orientation » sur l’éducation nationale, dont l’article 14 stipule que « l’Etat veille à permettre aux enfants ayant des besoins spécifiques de jouir du droit à l’enseignement ». Après avoir rappelé que les efforts du secteur de l’Education pour la prise en charge de cette disposition législative se sont traduits par la mise en œuvre d’une série de mesures au profit des enfants aux besoins pédagogiques spécifiques, la ministre a précisé que la durée de la scolarité obligatoire peut être prolongée de deux années, en tant que de besoin, en faveur d’élèves handicapés, rappelant la publication des manuels scolaires en braille pour les trois cycles d’enseignement. En outre, « dans le cadre de la discrimination positive, une mesure exceptionnelle a été prise au profit des élèves de 4e AM ayant des besoins spécifiques (non-voyants, sourds-muets, autistes, trisomiques), qui consiste au passage en seconde pour tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 au contrôle continu. Des mesures ont été, également, prises au profit des élèves atteints de déficience sensorielle lors des examens nationaux.

M. Temmar : « Faciliter l’accès aux handicapés »

Lors de son allocution, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a souligné que la tutelle accorde une grande importance aux handicapés, afin de faciliter leur accès aux structures à travers des mesures juridiques et des instructions, dont celles obligeant les services chargés de la réalisation et du suivi des projets à respecter les règles techniques.

Le ministre a instruit les agents d’administration chargés du recouvrement des loyers à se déplacer aux domiciles des personnes handicapées, en vue de rapprocher l’administration du citoyen.



M. Zemali : « L’ONAAPH développe une stratégie de proximité »

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a fait savoir que l’Office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées va lancer prochainement des succursales sur tout le territoire national, dans le cadre d’une stratégie de proximité.



M. Hasbellaoui : « Le projet de dépistage précoce du handicap chez le nouveau-né bientôt terminé »

Pour sa part, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé que son département ministériel est sur le point de finaliser un projet sur le dépistage précoce du handicap chez les nouveau-nés ».