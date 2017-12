SolidaritÃ© nationale : Augmentation des transferts sociaux

C’est ce qu’a déclaré hier, au Centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem à Alger, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, à l’occasion de l’ouverture de la première session ordinaire du comité national de solidarité. Mme Eddalia a indiqué que «les efforts déployés par les autorités dans le but d’améliorer les conditions de vie des citoyens sont des plus visibles, et personne ne peut les nier ou les ignorer ».

Elle a expliqué que «la situation sociologique et économique actuelle du pays nécessite le renforcement des acquis sociaux et l’amélioration des résultats, dans le but de lutter contre la pauvreté, permettre des conditions de vie saines et confortables, consacrer l’égalité des genres et permettre à la femme de s’épanouir, faire participer les personnes aux besoins spécifiques, limiter les disparités et réaliser l’équilibre régional ».

La ministre a précisé que «le secteur de la Solidarité nationale prend en charge près de 2 millions de bénéficiaires annuellement. Sur 188 pays, l’Algérie est classée au 83e rang dans le domaine du développement humain par le Programme des Nations Unies pour le développement en 2016 et ce, grâce à la politique nationale de solidarité qui traduit les obligations du gouvernement envers les couches défavorisées de la société.

Mme Eddalia a incité les participants à cette rencontre à orienter leurs propositions sur tous les axes qui permettent de consolider la solidarité dans le pays et ce, à travers le travail de proximité, la participation à la prise en charge des personnes concernées, la qualité des prestations, la coopération et le respect de l’égalité des genres.

Elle a assuré qu’«elle veillera à fournir tous les moyens humains et matériels possibles dans le but de réaliser les objectifs tracés».

Wassila Benhamed