4es journÃ©es nationales du court mÃ©trage Ã  BÃ©char : Human remporte le 1er prix

Le court métrage Human (Humain), réalisé par Issam Taachit de la wilaya de Batna, a remporté, samedi tard dans la soirée, le premier prix des quatrièmes journées nationales du court métrage de jeunes de Bechar.

L’œuvre est dédiée au thème du vivre ensemble des humains qui doivent s’accepter, et ce, à travers une courte histoire de 6 minutes mêlant fiction et réalité et débordantes d’humanité, a précisé son réalisateur.

Human a été récompensé par plusieurs festivals et rencontres internationaux des courts métrages, notamment à Casablanca (Maroc), au Festival international du film arabe d’Oran, au 5e Festival international du cinéma du Caire (Egypte), en plus d’une participation marquée au festival annuel, Auburn International Film Festival à Sydney (Australie), où il décroche ‘‘Best Film about’’ de cette manifestation, signale le jeune réalisateur Issam.

Le jury de cette manifestation, qui a été organisée du 29 au 02 du mois en cours, a décerné les 2e et 3e prix à Farid Naoui et Ben Abdellah Mohamed, respectivement pour leurs œuvres Nos Souvenirs, et Dahniz (Suspens).

Ces quatrièmes journées nationales du court-métrage, qui ont été marquées par la participation en compétition de 29 productions cinématographiques, réalisées et produites par des jeunes cinéastes issus de 24 wilayas du pays, a été aussi un espace de formation pour les participants dans les techniques cinématographiques, notamment la direction de la prise de vue, le montage de films et la prise de son, grâce à l’apport bénévole de plusieurs professionnels locaux.

Pour plusieurs participants à cette manifestation initiée par la maison de la culture Mohamed-Kadi’, la nécessité de la reconversion de ces journées en un véritable festival national du court-métrage est un moyen de donner un élan à cette rencontre cinématographique.

