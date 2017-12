Oran : gÃ©nÃ©rale de la piÃ¨ce Bidoun Ounwan, samedi prochain au TRO

La coopérative «Warcha El Bahia» du théâtre et arts d’Oran présentera la générale de la nouvelle production «Bidoun Ounwan» (sans adresse), samedi prochain, au théâtre régional d’Oran, a-t-on appris, hier, du président de la coopérative. La pièce raconte la rencontre de trois personnages —deux hommes et une femme— qui se retrouvent en dehors des murs de la ville. Chacun a son histoire, ses raisons, ses intentions et les valeurs qu’il défend. Toutefois, leur fin est la même : le suicide, explique Said Bouabdellah, qui a assuré dans le passé le poste de la direction du TRO. Les personnages sont interprétés par Benabdellah Djellab, Laouni Ahmed et Amaâleche Fatima-Zohra. Said Bouabdellah, qui a assuré la mise en scène de la pièce, s’est basé sur une adaptation libre, signée par Ali Abdoun, du texte «Une balle de révolver» de l’Émirati Djassem El Khezzar.

Le fonds de soutien du ministère de la Culture et le TRO Abdelkader-Alloula contribuent à cette nouvelle production de cette coopérative oranaise qui a à son actif plusieurs pièces dont «Ana oual maréchal» qui a eu un franc succès et présentée plus d’une centaine de fois. Elle a été primée dans plusieurs festivals de théâtre.