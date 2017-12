FenÃªtre sur le court mÃ©trage au FICA : Des images porteuses dâ€™espoir

Consacré aux films documentaires et long-métrages de fiction, le Festival international du cinéma d’Alger (FICA), a ouvert, pour cette huitième édition qui se poursuit jusqu’au 08 décembre, sur les courts-métrages documentaires. La première séance de projection a eu lieu hier, à la salle El Mouggar d’Alger, avec trois films en hors-compétition.

Le premier film intitulé « Salmeen », réalisé par le jeune cinéaste algérien Rabah Slimani, dresse le portrait d’un jeune rappeur sahraoui, orphelin, qui a vécu dans une famille d’adoption en Espagne et entretient avec des artistes de différents pays qui initient les enfants réfugiés aux techniques de création artistique. Il donne la parole à ce jeune rappeur qui s’exprime en langue hassaniya et en espagnol pour transmettre la parole du peuple sahraoui qui aspire à la liberté et à l’indépendance de son pays. Entre l’Espagne et les camps de réfugiés sur le territoire algérien, le jeune rappeur n’a jamais mis les pieds sur sa terre natale, il part aux territoires libérés avec d’autres artistes colombiens, bulgares, algériens et espagnols, dans une scène émouvante.

3 caméras volées pour museler l’image



Le deuxième film est une coproduction entre le Sahara occidental et la Suède, à travers l’Equipe Média qui réunit des journalistes indépendants sahraouis. Ils se sont associés en 2009 pour relater les atteintes aux droits de l’homme commises par les autorités marocaines à l’encontre du peuple sahraoui. Ils l’ont fait également avec RaFilm, un collectif suédois de jeunes cinéastes engagés qui mettent leur savoir-faire au service des causes justes.

Ce film documentaire poignant porte à l’écran la répression des manifestations pacifiques du peuple sahraoui à El Ayoun, mais surtout, la barbarie des CRS marocains qui matraquent les manifestants. Le but étant de rompre le mur d’isolement d’une censure implacable. Des images filmées en secret, prises à partir des toits, prenant bien des risques.

Trois caméras ont été volées et les auteurs de ces images ont été emprisonnés, un combat quotidien mené par des artistes engagés pour la noble cause de l’indépendance de leur pays.

La promesse que Halimo ne pourra pas tenir



La jeune cinéaste espagnole Paula Palacios a participé au 8e FICA avec un court-métrage documentaire intitulé « La promesse que Halimo ne pourra pas tenir » qui donne la parole à Halimo, jeune mère de 25 ans, mariée de force à l’âge de 16 ans, réfugiée somalienne qui a fui les conflits politiques dans son pays natal pour offrir une vie meilleure à ses deux fillettes qu’elle a laissées en Somalie. Halimo raconte son dangereux et émouvant périple qui lui a fait traverser le Kenya, l’Iran, la Turquie, la Grèce, l’Albanie et la Hongrie, avant d’arriver enfin en Autriche il y a de cela deux ans. Elle raconte à partir de Vienne son quotidien dans des lettres à ses fillettes qu’elle espère revoir un jour, en s’activant auprès de la Croix Rouge pour reformer sa famille dans de bonnes conditions. Portrait émouvant de cette refugiée de guerre, qui raconte son périple éprouvant et dangereux qui lui a fait traverser tous ces pays pour le bien-être de ses filles.

