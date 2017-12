2Ã¨ Ã©dition Â« Cirta show Â» : Ã‰mouvant hommage au comÃ©dien disparu Rachid Zeghimi

Un émouvant hommage rendu mardi au comédien disparu Rachid Zeghimi a marqué l’ouverture de la deuxième édition des journées nationales universitaires du One man-woman show, «Cirta show» de Constantine. L’hommage s’est voulu une reconnaissance aussi bien à l’homme — disparu il y a quelques mois à l’âge de 72 ans après un long combat contre la maladie — qu’à l’artiste dont le talent de comédien aura marqué toute une génération d’Algériens grâce à ses rôles dans la série télévisée Aâssab oua aoutar et dans les films Rih tour et Mani Mani. Des témoignages des artistes Noureddine Bechekri et Antar Hellal, qui ont souvent donné la réplique au défunt Zeghimi, ont ponctué cet hommage et le réalisateur Ali Aïssaoui a évoqué le souvenir d’un artiste, «apprécié de tous». Organisée par l’Association El Safir el Takafi en collaboration avec la direction des œuvres universitaires de Constantine et d’El Khroub en coordination avec la direction de la culture, la deuxième édition de Cirta Show, ouvertes en présence des recteurs d’universités de Constantine 2 et 3, Mohamed El Hadi Letreche et Mohamed Bouras verra la participation de plus de 50 jeunes talents, de divers horizons, venus se disputer les cinq prix de cette compétition artistique. Le président de l’association Safir el Takafi, Adlene Kouhil, a indiqué que les lauréats seront désignés par un jury composé de professionnels et de figures connues du théâtre algérien parmi lesquels, Djamel Guermi révélant que tous les spectacles joués auront pour thème « le gaspillage ».

La manifestation tenue au palais de la culture Mohamed-Laid-Al-Khalifa et des cités universitaires et devant se poursuivre jusqu’au 2 décembre prochain, prévoit également l’organisation de conférences et débats sur le théâtre mais également d’ateliers de formation théâtrale, dont un atelier d’écriture, un atelier de mise en scène et un autre dédié à l’expression corporelle, animés par des professionnels du 4e art, à l’instar de Fathi Kafi et du tunisien Khaled Bouzid. (APS)