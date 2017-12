Le Coin du copiste : Le livre sans promotion

Le livre ne bénéficie pas d’une bonne promotion en Algérie et c’est le moins que nous puisions dire à ce sujet. Une fois les portes du Salon international du livre d’Alger fermées, c’est le retour à un vide sidéral de promotion des ouvrages édités et des dernières productions. C’est comme si le livre n’existe que lors de la parenthèse du Salon qui jouit d’une forte médiatisation avec au quotidien dans les médias où beaucoup d’informations sont distillées à destination des fidèles de la lecture. On y trouve presque tout, la présentation des ouvrages, des entretiens avec des auteurs et des éditeurs, des notes de lecture et parfois des enquêtes et des analyses sur la situation du livre en Alger. Bref, des informations que nous aurions aimé lire plus souvent ou régulièrement dans nos quotidiens ce qui hélas, n’est pas le cas. Le livre, en Algérie, souffre d’une bonne promotion. Hormis, une petite informations sur les rendez-vous des ventes-dédicaces qui ont lieu le week-end généralement, il est rare de trouver des articles sur les nouveautés des livres édités. L’éditeur se contente aujourd’hui de donner l’information sur la vente-dédicace qu’il organise dans une librairie aux journaux qui répercutent cette actualité éditoriale. Aucun placard publicitaire avec la photo du livre n’est dans le programme de promotion de l’éditeur. C’est à peine s’il donne quelques exemplaires du livre aux rédactions culturelles des journaux et quelques émissions spécialisées à la radio et à la télévision pour une note de lecture ou une présentation de l’ouvrage et puis plus rien. Le livre devra sa visibilité qu’aux initiatives prises par les auteurs. La vente-dédicace se déroule dans une librairie où un écriteau indique la tenue, sans la photo du livre et souvent sans la présentation de l’ouvrage en vitrine. Quand le lecteur entre dans le royaume du livre, il trouve une petite table, une bouteille d’eau et parfois des gâteaux et une petite pile de livres à signer, une fois acheté. Il n’y a pas de préparation spéciale, ni un décor spécifique qui pousserait un potentiel visiteur à acquérir l’ouvrage. C’est souvent dans une ambiance quelconque que se déroule cette séance. C’est à peine si des clients ne se présentent pas à l’auteur pour lui demander le prix d’un livre, d’un dictionnaire ou d’un cahier. C’est dire que l’auteur est livré à lui-même dans cette situation peu confortable. Quand, il se déplace vers une autre ville, l’auteur paie tout de sa poche alors qu’il ne perçoit que 10% du prix du livre. A cela j’ajoute, l’absence d’un réseau de librairie. A part Alger, Bejaia et Tizi-Ouzou, les autres villes possèdent à peine une ou deux librairies, ce qui est largement insuffisant. Ces librairies ne sont pas situées dans les rues marchandes ou devant des lycées ou universités, elles sont donc mal situées. Pour promouvoir le livre, il faut beaucoup plus d’imagination.

Abdelkrim Tazaroute