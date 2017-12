Colloque international sur Mouloud Mammeri : Une Å“uvre universelle aux multiples facettes

L’écrivain algérien Mouloud Mammeri a déterritorialisé, à travers son œuvre, les préoccupations d’un peuple pour les situer dans l’universalité, a indiqué dimanche à Tizi-Ouzou l’universitaire Betouche Aïni. S’exprimant à l’ouverture d’un colloque international sur «Mouloud Mammeri : une œuvre multiforme et polyphonique», organisé par le département de français de la faculté des lettres et des langues de l’université de Tizi-Ouzou, cette enseignante, maître de conférences, a souligné que Mammeri, l’écrivain, anthropologue, a eu le mérite de faire entendre au-delà de leurs régions respectives, la voix des habitants de la Colline oubliée (la Kabylie) et de Ba Salem (dans l’Ahellil du Gourara, dans la wilaya d’Arar). La littérature, a indiqué Mme Betouche, «ouvre les portes vers la réflexion et le savoir et éduque l’homme à respecter son prochain, à aimer autrui et à respecter la différence et c’est sur cette voie que Mouloud Mammeri, le romancier, dramaturge, anthropologue, préfacier, chercheur, traducteur et grammairien, s’est engagé pour construire son œuvre, une œuvre universelle aux multiples facettes, qui est toujours d’actualité». Le vice-recteur chargé de la post-graduation, Idir Abderrahmane, a observé, pour sa part, que l’enfant de Taourirt Mimoun (Ath Yenni) dont l’Algérie célèbre cette année le centenaire de sa naissance, «a œuvré inlassablement à connaître et à faire connaître sa culture, une démarche qui constitue la base élémentaire pour un dialogue interculturel car, pour Mammeri, connaître la culture de l’autre permet assurément de mieux communiquer avec lui et, par conséquent, de dissiper les confusions et les préjugés, source de conflits, de mésententes et d’intolérance». «Connaître la culture de l’autre développe également l’esprit de tolérance, de respect et de l’acceptation de l’autre en dépit de sa différence», a relevé M. Idir, faisant observer que ce colloque véhicule un message de quête perpétuelle de connaissance et de savoir, «une quête chère à Mammeri, un homme dont la dimension dépasse largement le contexte local pour être pertinemment universelle», a-t-il ajouté.

Les organisateurs de cette rencontre, qui s’étalera sur trois jours, ont relevé que tout en étant multiple et extrêmement variée (romans, nouvelles, pièces de théâtre, anthropologie, recueil, transcription et traduction de poésie orale et de contes populaires, linguistique et grammaire), l’œuvre de Mammeri obéit à une cohérence interne, qui est la permanence du projet initial, à savoir l’engagement de sortir les siens du silence pour les faire accéder à l’Histoire. Les travaux de ce colloque international qui regroupe des chercheurs de plusieurs universités algériennes et étrangères (France, Allemagne, Etats-Unis d’Amérique) se poursuivront lundi et mardi autour de plusieurs axes pour tenter de décortiquer et d’analyser les multiples facettes de l’œuvre mammerienne dans sa globalité, sa spécificité et sa diversité à travers des communications prévues dans quatre langues, tamazight, arabe, anglais et français. (APS)