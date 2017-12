Mohamed-Tahar Fergani : Lâ€™empreinte indÃ©lÃ©bile dâ€™un grand maÃ®tre

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a procédé hier à Constantine à la baptisation du théâtre régional de la ville au nom du défunt chantre du malouf, Mohamed-Tahar Fergani (1928-2016).

Dans une allocution prononcée à l’occasion, le ministre a indiqué que la décision de baptisation du théâtre de Constantine au nom du rossignol de Cirta a été prise par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, attestant que le chef de l’Etat voue à Mohamed-Tahar Fergani comme aux à tous les artistes « respect et considération ».

Il a, dans ce contexte, souligné l’apport du maître incontestable du malouf, présenté comme « une légende de l’art dans le pays », qui, a-t-il soutenu, «a porté la musique savante algérienne authentique dans son cœur» et «l’a transportée au-delà des frontières».

M. Mihoubi a également déclaré que l’Institut régional de formation musicale d’Oran (IRFM) sera baptisé au nom du chantre de la chanson oranaise Blaoui Houari (1926-2017) comme « hommage et considération à une icône de l’art algérien», rappelant également que l’Institut national supérieur de musique d’Alger sera baptisé au nom du musicien égyptien Mohamed Fawzi, compositeur de l’hymne national algérien «Kassaman», sur ordre du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour exprimer «la reconnaissance de l’Algérie pour son soutien et son assistance».

Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Culture a remis une vingtaine de cartes professionnelles de l’artiste à autant d’artistes de la ville.

Le ministre de la Culture devait inaugurer la bibliothèque principale de la lecture publique de Bab El Kantara au centre-ville, avant de rendre visite au cheikh Kaddour Darsouni, l’autre maître du malouf constantinois.

Le ministre devait, dans la soirée, donner le coup d’envoi de la 10e édition de Festival international de malouf, au Théâtre Mohamed-Tahar-Fergani, qui se tient du 4 au 7 décembre en cours.