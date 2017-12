Grand angle : Optimisme

Les négociations de Genève, suspendues vendredi dernier, vont reprendre aujourd’hui, et elles devraient se poursuivre jusqu'au 15 décembre, si l’on s’en tient à l’annonce faite par le médiateur de l'ONU sur la Syrie, lors d’une conférence de presse animée jeudi dernier. Staffan de Mistura a aussi annoncé que ces négociations allaient se concentrer sur la rédaction d'une Constitution et l'organisation d'élections supervisées par l'ONU. Une annonce qui prête à l’optimisme, si l’on se rappelle le couac de l’ouverture. En effet, le pire avait été craint, à l’ouverture de ce 8e round, puisque la délégation de Damas avait sciemment décidé de faire faux bond, pour marquer sa désapprobation suite aux déclarations de l’opposition réclamant le départ du président syrien Bachar El-Assad. Le mécontentement de Damas était d’autant plus justifié, qu’il avait été convenu préalablement que cette question devait être laissée à la souveraineté du peuple syrien. Mais, en guise de bonne foi, elle avait annoncé sa venue. Et deux jours durant, le médiateur onusien, qui se qualifie volontiers d'«optimiste incorrigible», a tenu son rôle. Mais, pour des observateurs, la présence de la délégation officielle serait surtout l'occasion pour Damas de réitérer son refus catégorique de discuter du sort du président Assad. Et c’est ce qui semble avoir été le cas. Interrogé sur ce point, le médiateur a affirmé que ce sujet n'avait pas été mis «sur la table». «Ce sera aux Syriens de décider dans les élections supervisées par l'ONU», a-t-il répondu. En fait, a affirmé De Mistura, il n'y avait eu aucune «condition préalable» d'un côté ou de l'autre. «Cela a été respecté jusqu'à maintenant. Nous discutons en particulier du processus constitutionnel et des élections sous supervision de l'ONU. Et c’est tant mieux. D’autant que les opposants ne pouvaient ignorer que leur condition est rédhibitoire et, que forcément, elle allait constituer un obstacle de taille sur la voie de la recherche d’un règlement au conflit. À moins que l’objectif recherché ait été justement le blocage des pourparlers. Mais leur jeu ne dupe plus personne.» Ainsi, le médiateur de l’ONU a eu à appeler l’opposition à être «assez réaliste pour réaliser qu'elle n'a pas gagné la guerre». Du reste, après 7 rounds, Staffan de Mistura est conscient que la voie suivie par l’opposition et sa communication faites de «provocations devant les caméras» ne contribuent pas à faire avancer le dossier syrien, bien au contraire. L’échec des rounds précédents en est la preuve. À cela s’ajoute une autre réalité vérifiable sur le terrain. À savoir que grâce à l’appui de la Russie, Bachar El-Assad cumule les succès militaires, et est, de ce fait, en position de force. «Nous espérons qu'ils (les opposants) vont être pragmatiques et flexibles» sur la question du sort du président Assad, a ainsi commenté à l’Afp, un diplomate européen, qui suit ces négociations. Un appel qui semble avoir été entendu. À moins qu’elle ne fasse une nouvelle volte-face. Car, s’il est vrai que l’opposition aura certes réussi à présenter, ce 28 novembre, un front uni à Genève, elle n’en est pas moins à l’écoute d’autres chapelles. Mais elle se sait aussi au pied du mur, car tout un chacun est conscient que son entêtement et sa «condition préalable» ne peuvent être que préjudiciables et qu’ils ne feront que prolonger les souffrances du peuple syrien. Les Occidentaux, qui ont longtemps soutenu l’option du départ du président syrien, ont fini par se rendre à cette évidence, que l’opposition qu’ils soutiennent n’a pas les moyens de leur politique, et qu’elle n’a pas la crédibilité nécessaire auprès des Syriens, pour imposer le départ du président syrien. Les deux délégations, qui n'ont jusqu'à maintenant jamais discuté face-à-face, semblent pourtant moins hostiles. Jeudi, au deuxième jour des pourparlers, «pour la première fois, une rencontre de proximité, parallèle, très proche, avec les deux parties» a eu lieu, indique l’envoyé spécial de l’ONU (...) qui ajoute, ravi, «et nous avons fait des allers-retours entre les deux salles qui n'étaient séparées que de cinq mètres». Est ce à dire que le conflit, qui dure depuis plus de six ans, a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés, est aussi proche d’un règlement ? Les Syriens veulent le croire.

Nadia Kerraz