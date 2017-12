YÃ©men : Lâ€™ex-prÃ©sident Salah tuÃ©

L’ex-président yéménite Ali Abdallah Salah a été tué par des rebelles Houthis, a confirmé hier Faïka El-Sayyed, une dirigeante de son parti, le Congrès populaire général (CPG).

«Il est tombé en martyr en défendant la République», a déclaré, cette membre d’une instance du parti, le Comité général, citée par l’AFP, attribuant son meurtre aux Houthis. Mme Sayyed a dit qu’Ali Abdallah Salah, 75 ans, et d’autres hauts responsables du CPG avaient été la cible de tirs nourris de rebelles Houthis, alors qu’ils quittaient la capitale yéménite, contrôlée par les rebelles armés, vers des zones tenues par des forces pro-Salah. Des miliciens Houthis ont bloqué un convoi de quatre véhicules à environ 40 km au sud de Sanaâ, et ont tué par balle Ali Abdallah Salah, ainsi que le secrétaire général du CPG, Arif El-Zouka, et son adjoint Yasir El-Awadi, a déclaré une source militaire, citée par la même agence. La mort d’Ali Abdallah Salah a été peu auparavant annoncée par son fils, ainsi que par le groupe rebelle des Houthis, alors que d’autres médias ont également confirmé cette mort en citant le Congrès général du peuple yéménite, le parti auquel appartient M. Salah. Cette annonce intervient alors que l’ex-président Salah et les rebelles Houthis ont vu leur alliance scellée il y a trois ans voler en éclats au cours de la semaine écoulée. Des combats font rage depuis mercredi dans la capitale Sanaâ, que les deux parties rebelles contrôlent conjointement depuis 2014 au détriment du gouvernement internationalement reconnu d’Abd Rabbo Mansour Hadi réfugié à Aden, dans le Sud. Ils avaient fait, jusqu’à hier matin, au moins 100 morts et blessés — des combattants, mais aussi des civils —, selon des sources de sécurité et hospitalières.

