Gaz et Ã©lectricitÃ© : Vers une coopÃ©ration OPAEP-Banque Mondiale

L'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) a affirmé qu'elle cherchait à coopérer avec la Banque mondiale (BM) dans les secteurs du gaz et de l'électricité. Une délégation de la BM a visité le siège de l'OPAEP, la semaine dernière dans la capitale koweïtienne, notamment pour discuter du commerce du gaz naturel dans la région et du marché commun arabe de l'électricité, a affirmé Abbas Naqi, secrétaire général de l'OPAEP. La délégation de cette institution financière internationale a salué le rôle de l'OPAEP comme plateforme de dialogue, et a également rappelé l'important rôle joué par la BM et par la Ligue arabe dans le marché arabe commun de l'électricité, a indiqué M. Naqi. D'autres rencontres conjointes du même type devraient être organisées dans le but de transformer les idées et les projets les plus pertinents en mesures concrètes, a-t-il ajouté. L'OPAEP réunit l'Algérie, l'Irak, le Koweït, la Libye, l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et les Emirats arabes unis. Créée en 1968, cette organisation vise à coordonner les politiques énergétiques dans les pays arabes dans le but de promouvoir leur développement économique.