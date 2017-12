Lutte contre le SIDA, M. Hasbellaoui : Â« La prÃ©vention demeure notre prioritÃ© Â»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a réaffirmé la volonté de l'Algérie à s'atteler davantage à réunir tous les moyens possibles pour renverser le processus de propagation du SIDA

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général, Saïd Harbane, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de Lutte contre le Sida placée sous le thème «Droit à la santé pour tous». M. Mokhtar Hasbellaoui a affirmé que cette action s’inscrit résolument dans la stratégie ambitieuse de l’ONUSIDA afin que d'ici à 2020, «90% des personnes vivant avec le VIH connaisssent leur statut sérologique, 90% d'entre elles recevront un traitement antirétroviral et 90% de ces patients auront une charge virale indétectable, et ce dans une perspective de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030» a-t-il promis. Le ministre a fait savoir que cette volonté politique s'est traduite par une mobilisation totale du gouvernement et l'ensemble des intervenants notamment la société civile dans le cadre multisectoriel consacré par un décret exécutif du premier ministre et appuyé par le maintien du recours à un financement conséquent avec plus de 95% du budget alloué sur le seul budget de l'Etat, permettant d'assurer à titre gratuit, toutes les prestations y compris le dépistage et le traitement antirétroviral pour tous.

«Ainsi, grâce à cette riposte nationale multisectorielle, notre pays a accompli des progrès indéniables et demeure un pays à épidémie peu active avec une prévalence de l'ordre de 0,1%» s’est-il réjoui. Cependant, le ministre a souligné que les comportements sexuels à risque, le niveau d'utilisation des moyens de se protection, la consommation de drogues injectables, les phénomènes de migration sont autant de facteurs de vulnérabilité que le ministère a pris en considération et qui imposent le maintien de notre vigilance. «Face à ce défi, notre département ministériel à dans ce plan de action du gouvernement, fait que la prévention et la lutte contre le sida demeurent une priorité, afin d'atteindre les objectifs que nous sommes assignés», a-t-il indiqué.



Soins gratuits pour les Algériens et pour les migrants se trouvant sur le territoire national



Pour sa part Mme Yamina Chakkar, directrice régionale ONUSIDA pour l'Afrique du Nord et Moyen-Orient a affirmé que le gouvernement algérien a fait de ce rendez-vous mondial "Droit à la santé pour tous" une réalité pour tous avec des services de santé accessibles et gratuit à tous ses citoyens ainsi que les migrants se trouvant sur le territoire national.

«L’Algérie a un taux de couverture des traitements par les ARV de 75% et si les progrès continuent sur cette voie le pays sera certainement au rendez-vous de l'objectif des ODD, à savoir mettre fin à l’épidémie de sida d'ici à 2030 »a-t-elle dit.

L’intervenante a fait remarquer que des progrès importants ont été obtenus au niveau mondial, et que la trajectoire des nouvelles infections à VIH à été brisée. D’ailleurs, les chiffres sont encore en baisse, selon elle. « le monde est passé d'un aucun accès au traitement en 1996, à près de 21 millions de personnes sous traitement aujourd'hui » a-t-elle indiqué.

« Les nouvelles infections du VIH ainsi que les décès liés au vida sont entrains de décliner dans de nombreuse parties du monde » a également assuré Mme. Chakkar tout en révélant que « la région MENA est à mi-chemin, et doit redoubler d'efforts pour de futures générations sans sida ». De son côté M. Eric Overvest coordonnateur résident du système des Nations Unies en Algérie a félicité notre pays, « pour avoir promu une approche multisectorielle et coordonnée pour mettre fin à ce fléau mondial ».



Entre 700 à 800 cas chaque année



Cette riposte multisectorielle au VIH sida a été, selon lui, retenue comme priorité dans le cadre de coopération stratégique entre les Nation unies et le gouvernement algérien et c'est l’ONUSIDA qui coordonne le programme commun des agences des Nations unies sur le VIH sida.

D’ailleurs, le rapport sur les progrès enregistrés contre cette maladie depuis les années 90 à nos jours, montre les avancées remarquables qui ont été faites dans l'atteinte de ces objectifs par l'Algérie; notamment les progrès exceptionnels enregistrés depuis 2010 en termes de couverture de traitement antirétroviral qui est presqu'à 80% avec 15 centres de références et de traitement sur le territoire algérien.

Cependant, l’expert a estimé que, «quoique les progrès de l'Algérie sont remarquables, il n’en demeure pas moins que les 800 cas de nouvelles infections enregistrées chaque année, restent un chiffre important. «Ce nombre doit baisser dans les années à venir si nous voulons mettre fin au VIH» a-t-il fait remarquer.

M. Overvest a affirmé également le fait que monde en bonne voie pour atteindre les objectifs des millénaires de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Près de 21 millions de personnes vivent avec le VIH et sont désormais sous traitement.

Ceux-ci devraient être plus de 30 millions d’ici 2020. «Pour la première fois au niveau mondial, les décès liés au sida et les nouvelles infections à VIH sont sur le déclin surtout les infections mère-enfant»

Dans son intervention le Dr Djamel Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a révélé que plus de 700 nouveaux cas ont été recensés durant le premier semestre de l’année en cours. Sur les 723 nouveaux cas, 379 ont été recensés parmi les hommes.

Un total cumulé de 11.385 personnes, dont 6.347 hommes, a été diagnostiqué séropositif pour le VIH depuis le début de l’épidémie en 1985 jusqu’au 30 septembre 2017. A cette date, ce sont 10.219 personnes vivant avec le VIH, dont 674 enfants de moins de 15 ans, qui sont sous traitement antiviral en Algérie.

S. A. B. C.